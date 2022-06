Nắng nóng gay gắt, rừng thông bốc cháy dữ dội ở Nghệ An

Lực lượng chức năng phải mất khoảng 5 giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy rừng thông ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Rừng thông bốc cháy dữ dội giữa trưa

Chiều nay 28/6, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phối hợp với các lực lượng chức năng UBND huyện Diễn Châu, chính quyền địa phương nỗ lực chữa cháy rừng trên địa bàn xã Diễn Phú.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h hôm nay tại địa bàn xóm 2, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu.

Nhận được thông tin đám cháy, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng các trang thiết bị chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia dập lửa, cứu rừng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để chữa cháy rừng tại xã Diễn Phú chiều 28/6.

Do thời tiết nắng nóng và địa hình hiểm trở nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến gần 18h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để phòng các tàn tro, đám cháy bùng phát trở lại. Ước tính nhiều ha rừng thông bị thiệt hại.

Hàng trăm người được huy động để tham gia dập lửa, cứu rừng.

Đến gần 18h cùng ngày, đám cháy rừng thông xã Diễn Phú đã được khống chế.

Trước đó, vào trưa ngày 13/6/2022, một vụ cháy rừng cũng xảy ra tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động các phương tiện chuyên dụng chữa cháy cùng hàng chục cán bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương triển khai chữa cháy.

Cháy rừng ở xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) trưa ngày 13/6/2022.

Đến khoảng 13h40’ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Khu vực rừng bị cháy là khu vực rừng keo và tràm của người dân.

Hiện, nguyên nhân các vụ cháy rừng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tăng cường làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao, nhất là tại các huyện đồng bằng, nền nhiệt phổ biến từ 35-36 độ C, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2022 cảnh báo cấp cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 23/6/2022 đến ngày 01/7/2022: Từ cấp IV- cấp nguy hiểm đến cấp V- cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nắng nóng gay gắt là điều kiện thuận lợi cho các vụ cháy rừng...

Vậy nên công tác phòng, chống cháy rừng cần được thực hiện sát sao hơn nữa.

Theo đó, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị, lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng hãy tập trung cao nhất, chỉ đạo, tăng cường làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng; Tập trung lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, trực phòng cháy, chữa cháy rừng; Tổ chức thành lập các tổ chốt chặn tại các cửa rừng để kiểm tra người ra, vào rừng nhằm kịp thời tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng lửa trong rừng gây cháy lan vào rừng; Không để xảy ra tình trạng đốt nương, rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng và làm giảm vật liệu cháy trong rừng trên địa bàn vào những ngày có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV và cấp V.

Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thành, thị có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy chữa cháy theo phương án đã được phê duyệt.

Đối với các khu rừng gần với khu dân cư, kho tàng, khi xảy ra cháy, phải chủ động có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và các lực lượng khi tham gia chữa cháy rừng…

Sau khi dập tắt đám cháy, đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Bảo Trâm