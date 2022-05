Lạng Sơn thiệt hại sau mưa lũ lớn diễn ra trên diện rộng làm thiệt hại ước tính hơn 150 tỷ

Theo dự báo, từ tối 11/5 đến 15/5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị sẵn các phương án phòng, chống đợt mưa lũ sắp tới.

Cơn mưa lớn trong đêm mùng 9 đến ngày 11/5, xảy ra ở địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn, khiến nhiều địa phương ngập trong “biển nước”.

Một số tuyến đường ở TP Lạng Sơn bị mưa lũ nhấn chìm.

Trước tình hình cấp bách sau khi xảy ra mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn đã xuống huyện Chi Lăng, chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục mưa lũ, tặng quà cho quà gia đình bị thiệt hại do mưa lớn tại thôn Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ.

Theo báo cáo nhanh, rạng sáng 10/5, trên địa bàn huyện Chi Lăng có mưa lớn nên đã xảy ra ngập lụt, sạt lở đất gây thiệt hại lớn, các thôn, xã bị chia cắt trong khoảng thời gian dài, mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, ước tổng thiệt hại trên 150 tỷ đồng.

Theo đó, có 13 căn nhà sập hoàn toàn, 1.315 nhà bị ngập úng, sạt lở, 109 hộ dân phải di dời nơi ở, sạt lở đất đá trên 800 m3, đường giao thông có trên 30 điểm sạt lở, quốc lộ 279 sạt lở dài khoảng 2,5km, 8 cầu dân sinh bị cuốn trôi.

Một số ô tô bất đắc dĩ biến thành phao giữ TP Lạng Sơn.

Bên cạnh đó có 41 cột điện trung thế, hạ thế, hỏng 2 trạm biến áp bị gãy, ngập 5 trạm bơm. Ước tính thiệt hại về hoa màu ước khoảng gần 1.900 ha, khoảng 30% diện tích bị thiệt hại hoàn toàn. Ngay khi mưa lớn xảy ra, huyện đã tổ chức họp khẩn, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai ngay các biện pháp phòng, chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ, thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, di dời tài sản giúp dân.

Ông Hồ Tiến Thiệu (người đứng thứ 2 tính từ trái sang phải) kiểm tra thực tế tại trị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

Trong buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu biểu dương huyện Chi Lăng, các lực lượng chức năng đã tích cực, chủ động trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Theo dự báo từ tối 11 - 15/5 trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to, để ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Từ thực tế nêu trên, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện Chi Lăng và các địa phương khác tổ chức kiểm tra nắm rõ tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả đợt mưa lớn vừa qua, chuẩn bị các phương án phòng chống đợt mưa lũ sắp tới, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân có biện pháp phòng ngừa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ông Hồ Tiến Thiệu kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ (ảnh Thùy Linh).

Các sở, ngành liên quan huy động lực lượng nắm tình hình hạ tầng giao thông, xử lý các điểm giao thông bị hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt. Thống kê các thiệt hại về hoa màu, hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả, khôi phục lại sản xuất. Tiếp đến là hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

Tiếp đến ông Hồ Tiến Thiệu cũng yêu cầu: “Các cơ quan chức năng phải có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong đợt mưa lũ sắp tới, khẩn trương di chuyển dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao sạt lở đất”.

Ông Hồ Tiến Thiệu tặng quà cho gia đình bị thiệt hại sau lũ.

Không chỉ có vậy, ông Hồ Tiến Thiệu cũng yêu cầu huyện Chi Lăng và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh triển khai ngay Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo đối phó với mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đất để tuyên truyền hướng dẫn người dân, chuẩn bị lực lượng ứng phó kịp thời khi xảy ra mưa lớn.

Bên cạnh đó phải phát huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ kinh phí giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống; thực hiện tốt chế độ trực, thông tin báo cáo, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trước đó, vào trưa 10/5, trao đổi với PV Infonet, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Sau cơn mưa to vào đêm 9 đến sáng 10/5, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh ngập trong "biển nước". 2 huyện Chi Lăng và Văn Quan là ngập nặng nhất, có nơi ngập sâu khoảng 2m. Còn ở địa bàn huyện Bắc Sơn đã xảy ra sạt lở đất khiến 1 người tử vong".

"Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương tiến hành các phương tiện sơ tán người dân khỏi nơi ngập sâu. Tôi đã đến huyện Bắc Sơn động viên thăm hỏi người dân bị mưa lũ và người gặp nạn, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả để bà con nhân dân nhanh chóng trở lại sản xuất", ông Thiệu thông tin thêm.

Cũng theo ông Hồ Tiến Thiệu, do đặc thù là của là tỉnh miền núi nên sau mưa nước rút cũng nhanh, đến trưa nay (10/5) không còn ngập nhiều. Ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng đã khắc phục đường xá nên giao thông hiện đi lại bình thường.

Thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết: “Cơn mưa to vào đêm 9 đến sáng 10/5, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ sạt lở vào một hộ gia đình, khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là chị L, thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn. Thông tin ban đầu, do mưa lớn, một lượng lớn đất đồi đã sạt lở vào ngôi nhà của gia đình chị L (có 5 người).

Hoa màu của người dân cũng bị hư hỏng nặng. Thiệt hại về tài sản hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành thống kê”.

Ngoài ra, ông Thiều cũng thông tin: “Cơn mưa với lượng nước lớn khiến giao thông bị chia cắt giữa các xã với nhau. Lượng mưa lớn khiến một số xã ngập sâu khoảng 1m, giao thông bị chia cắt, một số tuyến đường hư hỏng nặng.

Còn một cán bộ UBND huyện Đình Lập cho biết: “Cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến địa bàn huyện ngập sâu trong nước. Trưa nay (khoảng 10h ngày 10/5 – PV), mưa cơ bản đã ngớt và nước dần rút.

Tuy nhiên, sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở.Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tuyến đường cơ bản đã được khắc phục, giao thông đi lại bình thường”.

Cũng trong sáng 10/5, anh Nông Văn Huỳnh ở TP Lạng Sơn cho biết, nhiều tuyến đường trong thành phố ngập sâu 1-1,5m, ô tô đỗ tại các khu vực trũng, thấp của thành phố Lạng Sơn và cửa khẩu Cốc Nam bị nhấn chìm.

