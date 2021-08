Liên tiếp cháy rừng do nắng nóng ở Nghệ An, kịp thời dập tắt cháy bùng phát trong đêm

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng, các lực lượng chức năng ở Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, cứu rừng trong đêm tối.

Vụ cháy xảy ra vào hồi 19h00’ ngày 15/8/2021 tại khu vực rừng 69 núi Hang, địa phận giáp ranh giữa xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc và phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Vụ cháy rừng xảy ra vào tối 15/8/2021 tại địa bàn thị xã Cửa Lò giáp ranh với huyện Nghi Lộc.

Đám cháy chủ yếu là cây thông, bạch đàn. Sau khoảng gần 30’, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng gần 16h ngày 13/8/2021, một đám cháy rừng bất ngờ xảy ra tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động các phương tiện chuyên dụng, hàng chục cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân triển khai công tác chữa cháy.

Khu rừng bị cháy là rừng thông của hộ gia đình; đám cháy được người dân phát hiện sớm nên ngọn lửa chỉ mới phát triển ở tầng cây bụi, thực bì. Sau gần 1 giờ đồng hồ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy rừng thông vào chiều ngày 13/8 tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn.

Thời gian qua, do nắng nóng gay gắt kéo dài và gió thổi mạnh nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Để đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng phải luôn “căng mình” túc trực 24/24h để công tác phòng cháy, chữa cháy được kịp thời.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương có diện tích rừng nằm trong nguy cơ xảy ra cháy cao, phải thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, qua đó hạn chế những vụ việc xảy ra.

Bảo Trâm