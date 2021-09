Huế: Sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 5

Công an đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại

Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Conson), lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế gấp rút triển khai nhiều phương án phòng chống bão và 100% cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị 100%, sẵn sàng trước các tình huống đột xuất và bất ngờ.

Cụ thể, tại thôn Tân An (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) có hơn 40 hộ cần được di dời đến vùng an toàn do nằm giáp biển, lực lượng Công an xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) trong đêm ngày 10/9 đã đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết tự nguyện di dời và triển khai ngay. Bên cạnh đó, lực lượng công an, xung kích… còn tham gia hỗ trợ người dân chằng chống, bảo vệ nhà cửa… đặc biệt là các nhà có người đang thuộc diện F0, F1 đang phải điều trị hoặc cách ly tập trung.

Lực lượng công an đi tuyên truyền người dân vùng biển xã Phú Thuận di dời đến nơi an toàn.

Tại xã Phú Hải (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) có gần 50 tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã được kêu gọi vào bờ tránh trú bão và được sắp xếp bến bãi cho ngư dân neo đậu đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng hướng dẫn và phối hợp với gia đình chủ tàu triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho số phương tiện của ngư dân đang thực hiện cách ly tập trung.

Ngoài ra, ở những địa phương khác lực lượng công an cũng đang gấp rút triển khai phương án di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra và có phương án bảo vệ các công trình trọng điểm.

Cũng trong sáng nay (11/9), Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng ra thông báo số 190/TB-PCTT cảnh báo, ứng phó với bão số 5 và yêu cầu các huyện, thị xã, TP Huế và các sở ban ngành tuyên truyền người dân hạn chế ra đường khi có gió mạnh trong chiều và đêm nay 11/9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ ban hành lệnh cấm ra đường khi có gió mạnh (dự kiến trong đêm 11 và sáng ngày 12/9).

Hà Oai