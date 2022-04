Huế: Lốc xoáy làm hàng loạt nhà tốc mái, ghe thuyền bị chìm, nhiều người bị thương

Lực lượng dân quân, Huyện đoàn Phú Lộc đang khẩn trương hỗ trợ người dân xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tập trung khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra vào chiều ngày 31/3.

Trưa nay (1/4), ông Nguyễn Tam, Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền cho biết, chính quyền đang phối hợp với các lực lượng dân quân, thanh niên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây thiệt hại.

Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền thông tin, vào khoảng 14h cùng ngày xảy ra lốc xoáy càn quét trên địa bàn xã làm tốc mái 27 ngôi nhà, chìm 7 chiếc ghe thuyền đánh cá trên đầm phá và 4 người dân bị thương. Cụ thể, 9 nhà dân ở thôn Hiền Hòa 2, 11 nhà dân ở thôn Hiền An 1, 7 nhà dân ở thôn Hiền Vân 2 bị tốc và 7 chiếc thuyền và ghe bị chìm của ngư dân thôn Hiền Hòa 2.

Những hộ bị thiệt hại nhẹ sẽ tự khắc phục sửa chữa.

Mưa kèm lốc xoáy cường độ mạnh cũng khiến 4 người dân bị thương nhẹ, trong đó có 3 người dân thôn Hiền An 1 và 1 người dân thôn Hiền Hòa 2.

“Sau khi lốc xoáy qua đi, từ chiều qua (31/3) đến trưa nay (1/4), lực lượng dân quân, Bộ đội biên phòng và Huyện đoàn Phú Lộc đã được huy động để sửa chữa, lập lại nhà cho một số hộ dân có điệu kiện khó khăn bị hư hỏng nặng, còn những nhà bị thiệt hại ít thì người dân tự sửa chữa và trong chiều nay vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra”, ông Nguyễn Tam cho biết thêm.

Dân quân hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa sau khi bị lốc xoáy làm tốc mái.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 1/4 đến ngày 3/4 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và tổng lượng mưa dự báo cho cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Cũng theo dự báo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ chiều nay (01/4) bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Thừa Thiên Huế và khu vực huyện A Lưới, trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất là 14 -16 độ C.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế khuyến cáo, đây là đợt mưa có lượng, cường độ lớn và lũ trái mùa nên đề nghị người dân theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin, bản tin cảnh báo, dự báo, phải chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Ngoài ra, các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và các công trình đang xây dựng ven sông, các phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản… cần chú ý.

