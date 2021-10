Nghệ An hỏa tốc ứng phó với cơn bão số 7, đã có hơn 1.000 hồ đầy nước

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 vừa qua khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập nặng.

Đến chiều 8/10, đã có hơn 3.241 phương tiện tàu thuyền của Nghệ An đã neo đậu tại bến; có 197 phương tiện với 664 lao động đang hoạt động trên biển. Các phương tiện đang hoạt động trên biển đã được cơ quan thông tin duyên hải thông báo về vị trí, hướng đi của bão số 7 và giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hơn 75.000 ha lúa hè thu, lúa mùa đã được thu hoạch, và còn trên 12.000 ha lúa mùa đang khẩn trương thu hoạch. Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 1.031/1061 hồ đầy nước. Các công trình hồ đập đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai đã được phê duyệt.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN) Nghệ An vừa ban hành công điện triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 7 và mưa lũ trên địa bàn.

Theo đó, ngày 8/10 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 có tên quốc tế LionRock. Trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 10 - 12/10, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7 và xảy ra 1 đợt mưa to đến rất to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN ra yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã... quản lý chặt chẽ việc ra khơi và kiểm đếm tàu, thuyền, đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; duy trì thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chỉ đạo, tổ chức kêu gọi, hướng dẫn phương tiện tàu, thuyền (bao gồm tàu cá và tàu vận tải, tàu công trình) thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh, trú an toàn; tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh, trú; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản trên biển và ven biển.

Bên cạnh đó, rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để đảm bảo an toàn, đồng thời phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão mạnh, lũ lớn, ngập lụt trên diện rộng, khu vực thấp trũng, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra ngập lụt, sạt lở đất năm 2020, sẵn sàng cho tình huống gây chia cắt, cô lập các khu vực.

Mưa lớn khiến rú Nguộc, nằm trên QL 46 (huyện Thanh Chương) bị sạt lở nghiêm trọng.

Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu; tổ chức vận hành phù hợp, bảo đảm an toàn hồ, đập, nhất là các hồ, đập xung yếu, hồ thủy điện nhỏ, công trình đang thi công, sửa chữa; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống xảy ra…

Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét để chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại, trọng tâm là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Bão số 7 sẽ ảnh hưởng vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, gió giật cấp 10 Dự báo trong 24h tới, bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ, đến 4h ngày 10/10, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ 80km. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Bảo Trâm