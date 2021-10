Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài, phố 'biến' thành sông, nhiều địa phương bị chia cắt

Do ảnh hưởng của nhiều cơn bão nối tiếp nên mấy ngày qua khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, đường sá sạt lở, nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố bị ngập sâu, một số địa phương bị chia cắt cục bộ.

Do lượng mưa lớn, nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh ngập sâu, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Du bị ngập hơn nửa mét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực Hà Tĩnh xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 150 - 250mm, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam khả năng có nơi trên 300mm.

Cụ thể, trong ngày 16/10, lượng mưa đo được tại Cẩm Xuyên 193,6mm; Thạch Điền 155,6mm; TP Hà Tĩnh 154,0mm; Chi Cục Thủy lợi (TP Hà Tĩnh) 135,8mm; Thạch Xuân 118,6mm; Hồ Kim Sơn 113,8mm; Cống Đò Điệm 99,8mm.

Do lượng mưa lớn, nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh ngập sâu, người và phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn, giao thông bị gián đoạn. Sâu nhất là tuyến đường Nguyễn Du bị ngập hơn nửa mét, các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Ninh, Chính Hữu, Nguyễn Công Trứ, cũng ngập từ 30cm - 40cm.

Các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Ninh, Chính Hữu, Nguyễn Công Trứ, cũng ngập từ 30 - 40cm.

Rất nhiều xe ô tô khi vào tuyến đường ngập sâu đã bị chết máy, phải điều động xe cứu hộ vận chuyển đến các garage để sửa chữa. Những người dân đi xe máy thì phải di chuyển lên lề đường để tránh ngập.

Tại các vị trí ngập sâu, nhân viên môi trường thành phố thường xuyên có mặt để khai thông cống rãnh và đặt biển cảnh báo để nhắc nhở các phương tiện giao thông.

Rất nhiều xe ô tô khi vào tuyến đường ngập sâu đã bị chết máy...

...phải nhờ xe cứu hộ vận chuyển đến các garage để sửa chữa.

Tại Kỳ Anh, mưa lớn trong nhiều giờ khiến nước ở các sông lên cao, làm ngập một số tuyến tràn, các ngầm ở xã Kỳ Sơn, Kỳ Thượng.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, phân công người canh gác để hướng dẫn tại các khu vực xung yếu, như ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Những người dân đi xe máy phải di chuyển lên lề đường để tránh ngập.

Tại Vũ Quang, tuyến đường vào trung tâm xã Quang Thọ bị sạt lở với tổng chiều dài trên 100m. Trong đó, điểm sạt lở nặng nhất là qua thôn 3, ngay mố cầu treo với chiều dài hơn 30m, toàn bộ phần lề đường bị sạt trôi xuống sông Ngàn Sâu.

Nhân viên môi trường thành phố tháo nắp hố ga giúp nước thoát dễ dàng hơn.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ (huyện Vũ Quang) cho biết, sau khi nắm được thông tin, địa phương đã tiến hành rào chắn, đặt biển thông báo và chăng dây an toàn để nhắc nhở bà con hạn chế qua lại khu vực này, đặc biệt là không đi lại trên cầu treo nhằm tránh xảy ra sự cố.

Cũng theo ông Cường, khu vực sạt lở đoạn qua thôn 3 có 7 hộ dân với 20 nhân khẩu sinh sống. Vì thế địa phương đang tuyên truyền, vận động người dân di dời đến chỗ an toàn.

Tuyến đường vào trung tâm xã Quang Thọ (huyện Vũ Quang) bị sạt lở với tổng chiều dài trên 100m.

UBND huyện Vũ Quang đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị và triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông, suối, ngập úng và sạt lở đất ở vùng núi. Kiên quyết sơ tán dân ở những vùng sạt lở bờ sông như tại xã Đức Bồng, Đức Giang, Đức Liên; các vùng trồng keo, độ dốc lớn có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống lũ quét tại các xã Quang Thọ, Hương Minh.

Khoảng 30m đoạn qua thôn 3, ngay mố cầu treo bị sạt lở nặng, toàn bộ phần lề đường bị sạt trôi xuống sông Ngàn Sâu.

Trước đó, sau trận mưa lớn, sáng 14/10, gần 200m đường trục chính thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ) đã bị sạt lở nghiêm trọng. Phần lớn đoạn đường xảy ra sạt lở đã bị trôi tuột xuống sông Ngàn Sâu, tạo nên thành dốc thẳng đứng, đe dọa vườn nhà của 10 hộ dân nằm dọc tuyến đường.

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng lập rào chắn, đặt biển cảnh báo. Đồng thời, thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh để người dân biết khu vực sạt lở mà né tránh không qua lại.

Gần 200m đường trục chính thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ) cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Tuyến đường này có 50 hộ dân với 480 nhân khẩu sinh sống, đã được đầu tư xây mới với số tiền gần 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án chưa kịp triển khai thì mưa lũ gây nên sạt lở.

Các sông ở Nghệ An - Quảng Nam sẽ xuất hiện lũ lớn trong tuần này Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15/10 đến ngày 19/10, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ thượng nguồn các sông lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3.

Di dời hàng nghìn khối đất đá sạt lở trên Quốc lộ 8A, đường lên cửa khẩu Cầu Treo thông tuyến Sau nhiều giờ huy động lực lượng, phương tiên xử lý, hai điểm sạt lở trên QL8A đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã được khắc phục. Đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã thông tuyến trở lại.

Trần Hoàn