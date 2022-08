Đắk Lắk: Đường sạt lở, hàng ngàn hecta lúa ở huyện nghèo bị nhấn chìm do mưa lũ

Những cơn mưa lớn liên tiếp đổ về huyện nghèo của tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã nhấn chìm hàng ngàn hecta lúa hè thu, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Theo báo cáo của Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lắk, tính đến chiều nay (16/8), tại huyện Lắk có hơn 2.200ha lúa nước hè thu bị ngập sâu trong nước lũ.

Hàng ngàn hecta lúa ở huyện Lắk bị nhấn chìm trong biển nước.

Đáng chú ý, trong đó có 3 xã bị thiệt hại nặng nề nhất gồm xã Buôn Triết hơn 1.100ha; xã Buôn Tría hơn 450ha và xã Đắk Liêng hơn 453ha… Ước tính thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lắk là rất lớn gần 70 tỷ đồng.

Đường liên xã bị sạt lỡ nghiêm trọng và ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ngoài lúa nước, mưa lũ cũng làm thiệt hại nhiều tài sản khác như: tại xã Bông Krang, mưa lớn làm nhánh kênh N1, N2 của đập Đắk Păl bị hư hỏng nặng nề. Hàng rào dài khoảng 120m tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Viết Xuân bị sập đổ.

Đặc biệt, tại trạm Y tế xã Bông Krang, mưa quá nhiều đã gây ra thấm, dột, làm ướt nhiều dung cụ (máy tính, dụng cụ y tế...), hệ thống đường dây điện bị hư hỏng... Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng.

Không chỉ đường sá, cánh đồng, nhà cửa của người dân cũng bị ngập sâu trong nước lũ.

Còn tại các khu vực bờ sông Krông Na xuất hiện 3 đoạn bị sạt lở hết sức nghiêm trọng nhưng chưa thể đo được diện tích vì nước đang dâng rất cao, nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy.

Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, thời điểm hiện tại, nước lũ ở sông Krông Na vẫn đang tiếp tục dâng cao, dự báo trong những ngày tớim diện tích lúa nước bị ngập sẽ tăng lên nhiều.

Lúa bị ngập sâu khiến người nông dân có nguy cơ mất trắng tiền triệu.

Do tình hình mưa lũ phức tạp nên UBND huyện Lắk đã huy động các lực lượng tại chỗ nhằm hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời di dời các hộ dân ra khỏi vũng lũ để đảm bảo an toàn. Huyện cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương bố trí nhân lực theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để có phương án chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Người dân sơ tán gia súc, trâu bò khỏi khu vực nguy hiểm.

