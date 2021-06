Hết nắng nóng, miền Bắc bước vào đợt mưa dông nhiều ngày, bão Choi-wan hướng vào Biển Đông

Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc sau ngày hôm nay (3/6). Chiều tối và đêm nay, khu vực này bắt đầu có mưa dông diện rộng, dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (03/6), ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Hòa Bình, Láng (Hà Nội), Phủ Lý (Hà Nam), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An), Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi),…; các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; chiều tối khả năng có mưa dông. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Từ ngày 04/6, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ; ở Trung Bộ sẽ có xu hướng giảm dần.

Hà Nội hôm nay vẫn có nắng nóng 38-40 độ C, chiều tối khả năng có mưa dông.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (3/6)

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực Sơn La-Hoà Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 33-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng trung du, đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, vùng núi chiều tối có mưa rào và dông; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, riêng vùng núi 35-38, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên chiều tối nay, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ đêm nay đến ngày 04/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

TP Hà Nội từ đêm nay (03/6) đến sáng ngày 04/6, có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 06/6 đến đêm 09/6, ở Bắc Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to.

Dự báo xu hướng thời tiết các khu vực trong 10 ngày, từ đêm 2/6 đến ngày 12/6

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 02-03/6, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 03-05/6, có mưa vừa, mưa to và dông trong đêm 03 và sáng 04/6; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 06-09/6, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-12/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 02-03/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực Sơn La-Hoà Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 03-09/6, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-12/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 02-03/6, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 03-05/6, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông trong đêm 03 và sáng 04/6; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 06-09/6, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-12/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 02-03/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 04-10/6, phía Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và đêm 04/6 có mưa rào và dông rải rác; phía Nam trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối 10-12/6, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 02-04/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 05-10/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-12/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 02-04/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 05-12/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 07-08/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 02-04/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 05-12/6, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin bão Choi-wan

Hồi 01 giờ ngày 03/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Hình ảnh vị trí và đường đi của bão Choi-wan. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 04/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 01 giờ ngày 05/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động: Bão Choi-wan sau khi đi vào kinh tuyến 120,0 độ Kinh Đông sẽ đổi hướng di chuyển ra ngoài Biển Đông nên ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 12,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 118,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

