Công an Hà Tĩnh chủ động phương án phòng chống thiên tai, bão lũ

Mỗi năm, Hà Tĩnh hứng chịu hàng chục cơn bão lớn nhỏ, đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Công an Hà Tĩnh đã chủ động ứng phó trước mọi tình huống.

Công an tỉnh triển khai kiểm tra chất lượng các phương tiện thuỷ phục vụ phòng chống bão, lũ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Hà Tĩnh là địa phương có bờ biển dài 137km với nhiều cửa sông lớn, tình hình bão lũ luôn diễn biến hết sức phức tạp. Trung bình mỗi năm, Hà Tĩnh phải hứng chịu hàng chục cơn bão lớn nhỏ, đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Để hạn chế những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, phản ứng nhanh trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an Hà Tĩnh cùng với quân đội luôn là lực lượng tiên phong trong công tác phòng, chống lụt bão.

Hằng năm Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn có kế hoạch chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố chú trọng làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn sát với tình hình thực tế.

Ngoài các trang thiết bị sẵn có, vừa qua Công an tỉnh đã trang bị thêm 55 tàu thuyền các loại, 2 xuồng máy công suất lớn, 450 áo phao, 450 phao cứu sinh, 100 nhà bạt, 150 giường xếp, 4 tháp đèn chiếu xa cơ động, 130 máy phát điện cho các đơn vị Công an cấp huyện, Cảnh sát giao thông đường thuỷ…, để triển khai nhiệm vụ khi cần thiết.

Hiện tại, lực lượng Công an các đơn vị đang tăng cường bám nắm địa bàn, tiến hành điều tra cơ bản, rà soát các vị trí xung yếu, dễ xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất, khu vực thường xuyên bị ngập sâu để phối hợp với chính quyền địa phương có phương án di dời dân, cắm các biển cảnh báo vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh chuẩn bị trang thiết bị ứng phó với bão, lũ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Công an tỉnh luôn sẵn sàng cơ động về lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”, để tạo thế chủ động trong ứng phó với lụt bão.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn tập trung làm tốt công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng vận hành các phương tiện đường thuỷ và các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cần thiết cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Qua đó, góp phần giúp lực lượng phản ứng nhanh hơn trong mọi tình huống, nhận và hoàn thành tốt nhiệm mọi vụ được giao, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão, lũ có thể gây ra.

Công an tỉnh cũng quán triệt việc điều động lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra phải được tiến hành song song với công tác phòng, chống dịch Covid -19 đồng thời phải đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và người dân trên địa bàn.

Từ những hậu quả nghiêm trọng mà thiên tai, bão lũ đã gây ra cho nhân dân trên địa bàn trong thời gian qua, Công an Hà Tĩnh xác định phương châm “Tích cực, chủ động, kịp thời, hiệu quả”, “phòng là chính”, phát huy tối đã nguồn lực “4 tại chỗ”.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ, lãnh đạo các cấp trong Công an tỉnh luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với nhân dân trước thiên tai bão lũ, ngay từ những ngày đầu năm, các đơn vị trong công an tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ chính quyền xây dựng các kế hoạch triển khai phối hợp giữa các lực lượng trong tiến hành công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn.

Lực lượng Hậu cần Công an tỉnh kiểm tra trang thiết vị phục vụ công tác phòng chống bão, lũ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cẩm Xuyên là một trong những địa phương phải gánh chịu hậu quả trực tiếp, mỗi khi Hồ Kẻ Gỗ tiến hành xả tràn, tính mạng và tài sản của nhân dân đe doạ nghiêm trọng. Chia sẽ về công tác chuẩn bị triển khai công tác phòng chống bão lũ, hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả khi có bão lũ xảy ra, Trung tá Phạm Văn Quý, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Hàng năm, trước mùa mưa lũ đơn vị thường chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng các tình huống và nhanh chóng triển khai vào thực tế đạt hiệu quả cao, giúp giảm nhẹ thiệt hại”.

