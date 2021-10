Mưa lũ, sạt lở đất, 3 người chết, nhiều người bị thương, giao thông nhiều nơi chia cắt

Mưa lũ trong những ngày qua đã làm 3 người chết ở Nghệ An và Hòa Bình, nhiều người bị thương và mất tích. Lốc xoáy ở Quảng Ngãi ngày 17/10 làm hơn 70 nhà dân bị tốc mái.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 17/10 đến 18/10, các khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông.

Nhiều tuyến đường ở miền Trung, Tây Nguyên bị ngập sâu do mưa lớn nhiều ngày liên tục.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn tại các khu vực trên, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 1388/CĐ-TTg ngày 17/10 chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị, UBND các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Trong 2 ngày 16, 17/10, trên địa bàn các tỉnh miền Trung xảy ra mưa to gây ngập úng cục bộ trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh); huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế); huyện Đakrông (Quảng Trị); sạt lở 04 điểm giao thông tại Quốc lộ 14, Tỉnh lộ 677, Tỉnh lộ 676, đường Trường Sơn Đông (Kon Tum).

Chính quyền các địa phương đã tổ chức lập rào chắn, điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục sự cố.

Bộ đội Biên phòng điều 94 cán bộ chiến sĩ (Hà Tĩnh 30, Thừa Thiên Huế 50, Quảng Trị 14) phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

09h00 ngày 16/10 tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xảy ra 01 vụ đuối nước làm 02 người tử vong (ông Lô Văn Luyện, SN 1962; anh Lô Văn Tỵ, SN 1987) do đi vớt củi bị đuối nước. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tìm thấy thi thể 02 nạn nhân lúc 15h30 cùng ngày.

14h00 ngày 16/10, tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, 02 vợ chồng (Trần Minh Diện, SN 1954; Võ Thị Thảo, SN 1955) đi đánh bắt cá bị mất tích. Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Trà đã điều 05 bộ đội, 20 dân quân và 03 xuồng phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tìm kiếm nhưng đến chiều 17/10 chưa có kết quả.

Lúc 2h ngày 17/10, tại xã Minh Tân, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình xảy ra sạt lở đất làm chết 01 người (ông Lò Văn San, SN 1952), bị thương 03 người, sập 01 nhà dân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã điều 05 bộ đội, 20 dân quân đưa người bị thương đi cấp cứu và khắc phục hậu quả.

Cùng ngày 17/10, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy làm bị thương 01 người, tốc mái 73 nhà dân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi điều 07 Bộ đội, 44 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.