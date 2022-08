Bão số 3 mạnh cấp 10, gió giật cấp 13, sóng lớn và lốc xoáy nguy hiểm ở Bắc Biển Đông

icon

Thủy điện Khe Bố và Thủy điện Chi Khê (Nghệ An) vừa có thông báo vận hành điều tiết nước hồ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Bão Ma - on sẽ vào Biển Đông trong đêm nay, trở thành cơn bão số 3 năm 2022.