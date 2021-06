Hệ thống thủy điện trên bậc thang sông Đà đảm bảo an toàn và ổn định trước mùa lũ năm 2021

icon

Từ hôm nay (4/6), nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Thời tiết tại khu vực Bắc Bộ đã có sự biến động, đêm qua, một số nơi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.