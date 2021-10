Bão số 7 ảnh hưởng phức tạp hơn khi gặp không khí lạnh, đề phòng lũ quét

Tại cuộc họp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai sáng nay (8/10), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 7 trên Biển Đông.

Hiện bão số 7 di chuyển chậm, trong 24 giờ đầu do áp cao cận nhiệt đới suy yếu nên bão số 7 chủ yếu di chuyển lên phía Bắc với tốc độ 10km/h và có khả năng mạnh thêm. Tiếp theo bão số 10 sẽ di chuyển trên khu vực Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 7.

Vào đảo Hải Nam, bão số 7 có thể suy yếu một chút, nhưng khi đi vào Vịnh Bắc Bộ lại có thể mạnh trở lại.

Cùng thời điểm này, áp cao cận nhiệt đới sẽ lấn về phía Tây, đồng thời không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng từ đêm 9/10 và mạnh nhất trong sáng 10/10. Do đó khi bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ, sẽ bị tác động bởi nhiều yếu đó khiến hướng di chuyển, cường độ bão số 7 sẽ còn diễn biến phức tạp.

"Khả năng cao nhất là bão số 7 gây ra đợt mưa lớn diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Từ ngày 9 đến 11/10 sẽ gây mưa khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ 150-250mm, phía Tây Bắc Bộ từ 50-150mm, trục chính ở Hòa Bình, Yên Bái. Các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình có mưa từ 10 đến 12/10, lượng mưa 150-350mm/ba ngày, có nơi trên 350mm", ông Lâm nói.

Với lượng mưa được dự báo lớn như vậy, ông Lâm đưa ra cảnh báo, lũ trên các sông ở khu vực trên sẽ dâng cao và cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai họp ứng phó với bão số 7 sáng 8/10.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Hiện nay trên vùng biển bão số 7 hoạt động, cũng như khu vực hướng di chuyển của bão, đã không còn phương tiện tàu thuyền hoạt động.

Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Đình Hưng, hiện vẫn còn 4.557 tàu thuyền hoạt động ở ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ninh - đây là khu vực nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 7 trong 1-2 ngày tới. Ông cho biết, căn cứ vào diễn biến của bão sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị từ Quảng Ninh đến Nghệ An kêu gọi các tàu, thuyền này di chuyển vào bờ để đảm bảo an toàn, kiên quyết sẽ không để các phương tiện này nằm trong vùng nguy hiểm.

Sáng 8/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 1311/CĐ-TTg ngày 6/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan này yêu cầu: Không để tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm; sẵn sàng triển khai phương án di dời dân để bảo đảm an toàn; khẩn trương thu hoạch lúa, rau màu; có phương án đảm bảo an toàn cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các khu vực ngập sâu.

Theo dõi chặt chẽ lượng lưu lượng đến các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng, vị trí gây tắc nghẽn dòng chảy. Sẵn sàng triển khai phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời đảm bảo an toàn phòng dịch.

Sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực nguy cơ ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê điều và hồ chứa.

Sẵn sàng các đoàn công tác chỉ đạo hiện trường trong tình huống bão, mưa lũ diễn biến phức tạp.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin kịp thời diễn biến của bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết, chủ động phòng, tránh.

Duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu. Tăng cường lực lượng, tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24h, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bão số 7 di chuyển phức tạp, ảnh hưởng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 7 ở nước ta trong năm nay. Hồi 4h sáng nay, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

PV