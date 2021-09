Thừa Thiên – Huế: Mưa to gió lớn trước bão, nhiều nhà tốc mái

Cơn bão số 5 chưa đổ bộ đất liền nhưng nhiều hộ dân ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) đã tốc mái. Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai di dời người dân ở vùng xung yếu nguy hiểm đến khu vực an toàn.

Nhà của người dân xã Điền Hòa (huyện Phong Điền) bị tốc mái.

Do nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 5 nên ở tỉnh Thừa Thiên – Huế trong sáng nay (11/9) đã xuất hiện mưa gió trên diện rộng. Chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão, khẩn trương di dời người dân ở vùng xung yếu, nguy hiểm, nhà của không đảm bảo… về khu vực an toàn; yêu cầu người dân hạn chế ra đường; gia cố nhà cửa; chằng dây neo đậu tàu thuyền vững chắc, vừa ứng phó với bão vừa chống dịch, cập nhật liên tục hướng đi của bão số 5 đến người dân...

Lực lượng công an hỗ trợ người dân gần bờ biển di dời vào khu vực an toàn.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 591 phương tiện tàu thuyền khai thác trên biển, tàu thuyền cỡ nhỏ từ 6-12m khoảng 5.000 chiếc. Tất cả các tàu thuyền đã vào trú tránh an toàn tại Cảng cá Thuận An, Cảng cá Tư Hiền, các khu neo đậu như Phú Thuận, Phú Hải, Vinh Hiền, Hải Dương, Lộc Trì và 55 âu thuyền nhỏ neo đậu tự nhiên… Riêng 54 phương tiện với 316 lao động ngoại tỉnh đang neo đậu Thuận An (TP Huế) đã được địa phương bố trí địa điểm sơ tán, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Những chiếc thuyền dọc bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) đã được kéo vào nới trú ẩn.

Các tàu công suất lớn neo đậu ở âu thuyền xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) đã được buộc, chằng dây vững chắc.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, mực nước trên các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện lúc 13h ngày 11/9 đang ở mức thấp như trên sông Hương tại trạm Kim Long là +0,36m (dưới báo động I là 0,64m) và trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là +0,42m (dưới báo động I là 0,98m) nên đảm bảo an toàn, sẵn sàng chuẩn bị đón lũ.

Kiểm tra các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tại phường Thuận An (TP Huế), kè biển xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), xã Phú Thuận và xã Phú Hải (huyện Phú Vang), ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các địa phương rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hỗ trợ người dân tổ chức gia cố, di chuyển các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển về các khu vực an toàn, tránh thất thoát hải sản.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 5.

''Đề nghị chủ đầu tư các công trình đang thi công đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư công trình và rút toàn bộ người và phương tiện ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất.

Bố trí biển báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang'', Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh thêm.

Đồng thời, tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nhất là phương án sơ tán dân an toàn trong thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo phòng chống dịch tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly. Theo đó, UBND các huyện, thị xã và TP Huế đã rà soát phương án sơ tán và đang di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do cơn bão số 5 đến nơi an toàn với hàng chục nghìn nhân khẩu.

Ngay trong sáng nay (11/9) người dân các vùng có nguy hiểm đã được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ giúp đỡ di chuyển đến nơi an toàn. Cụ thể, tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã có 40 hộ được lực lượng công an xã, chính quyền xã di dời đến nơi an toàn để tránh bão có thể đổ bộ vào địa phương.

Chính quyền địa phương đi vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Một số người dân đi bộ ra khỏi khu vực xung yếu, nguy hiểm.

Người dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cầm chăn chiếu và bồng con di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, mưa lớn kèm theo gió quét qua vùng ven biển Ngũ Điền (huyện Phong Điền) đã làm 21 ngôi nhà tốc mái (xã Điền Hòa 10 nhà, xã Phong Hải 7 nhà, xã Phong Xuân 2 nhà và xã Phong Hiền 2 nhà).

Các lực lượng xung kích của xã đang cùng gia đình tiến hành khắc phục.

“Vào khoảng 13h ngày 11/9 mưa và gió mạnh đã làm 10 nhà dân bị tốc mái, sau khi mưa gió tạm ổn chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân đã tiến hành tổ chức lập lại mái cho các hộ bị tốc mái để đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Đăng Phúc – Chủ tịch UBND xã Điền Hòa thông tin

Người dân tổ chức lợp lại mái nhà bị gió thổi bay.

Chính quyền địa phương về hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà.

Hà Oai