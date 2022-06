Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, miền Bắc bắt đầu đợt mưa dông dài ngày

Áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, lúc 01h sáng nay (29/6), áp thấp nhiệt đới có vị trí ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Ngày và đêm nay (29/6), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Văn phòng Thường trực ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm, gây mưa dông và gió giật mạnh trên biển. (Ảnh minh họa)

Trước đó, chiều 27/6, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định về một số thiên tai có khả năng xảy ra trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới. Cụ thể, trong những ngày tới, trên biển và đất liền nước ta có khả năng xuất hiện một số loại hình thiên tai nguy hiểm: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông lốc cũng như gió mạnh trên khu vực phía Nam của Biển Đông.

Khoảng ngày 29/6-02/7, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 70-80%. Sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 40-60% trên khu vực Bắc Biển Đông.

Từ chiều tối ngày 29/6 đến 02/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Từ ngày 29/6 đến 03/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ven sông. Ngoài ra, trên các sông, suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt lũ nhỏ.

Dự báo thời tiết và nhiệt độ các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay (29/6) như sau:

Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, chiều tối và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; riêng Lai Châu- Điện Biên 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng phía Bắc 35-38 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

PV