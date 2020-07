Vượt qua khó khăn, BHXH Việt Nam đạt được những kết quả tích cực

Toàn quốc hiện có trên 15 triệu người tham gia BHXH; trong đó, vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn tăng gần 100.000 người so với năm 2019, đạt 670.800 người tham gia.

Sáng 8/7, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đã báo cáo kết quả của Ngành 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực BHXH, BHYT; nhất là đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh cả nền kinh tế bị ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh.

Kết quả, toàn quốc hiện có trên 15 triệu người tham gia BHXH; trong đó, vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn tăng gần 100.000 người so với năm 2019, đạt 670.800 người tham gia. Số người tham gia BHYT là 85,5 triệu người, đạt 97,1% kế hoạch giao, tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số.

Toàn Ngành thu 182.984 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch cả năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 21.231 tỷ đồng, chiếm 5,3% số phải thu.

Trong tình hình dịch bệnh, quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT vẫn được bảo đảm, tăng cường. Toàn Ngành đã giải quyết: 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019); 454.209 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019); 4.589.884 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho hơn 77,6 triệu lượt người. Phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 474.622 người hưởng chế độ BHTN (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019)…

Tại hội nghị, đại diện BHXH một số tỉnh, thành phố cũng thông tin về những kết quả đạt được trên địa bàn; đồng thời chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hầu hết các địa phương đều đang gặp khó trong công tác phát triển BHXH bắt buộc với số người tham gia mặc dù đã tăng trở lại trong tháng 5, tháng 6 nhưng tổng số vẫn giảm so với năm 2019. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc dẫn đến số người tham gia BHXH giảm…

Trong lĩnh vực BHYT, báo cáo của BHXH Việt Nam cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác giám định BHYT tập trung tại các cơ sở KCB còn hạn chế, việc kiểm tra trực tiếp của giám định viên tại cơ sở KCB cũng mới bắt đầu triển khai lại sau thời gian dài phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, công tác quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2019 chưa đáp ứng tiến độ thời gian theo quy định. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị, đặc biệt có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19…

Giải quyết những khó khăn, vướng mắc nêu trên, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp cần tăng cường, thực hiện trong thời gian tới. Các Phó Tổng Giám đốc đã phát biểu chỉ đạo, định hướng riêng cho từng lĩnh vực phụ trách.

Theo đó, về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, BHXH Việt Nam xác định: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Ngành đã triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án nhằm tăng tốc trở lại công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; trong đó sẽ tăng cường phối hợp với các hệ thống đại lý tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp; tổ chức các lễ ra quân phát triển BHXH, BHYT; đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông trong tình hình mới; tập trung rà soát dữ liệu từ ngành Thuế phục vụ công tác thu, phát triển đối tượng…

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh phối hợp thanh tra liên ngành, tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử, thường xuyên đôn đốc cơ sở KCB cập nhật, gửi dữ liệu lên Hệ thống…

Ngoài ra, toàn Ngành sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giao dịch điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn.

