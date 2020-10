TP Mỹ Tho có 97,58% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Bên cạnh số đông học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp chưa tham gia. Do đó, cần quan tâm số HSSV chưa tham gia để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp mang lại hiệu quả cao.

TP Mỹ Tho (Tiền Giang) có hơn 43.700 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. (Ảnh minh họa)

UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vừa tổ chức hội nghị tổng kết bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Theo đó, tính đến ngày 31/8 trên địa bàn thành phố có 43.761 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 97,58%, có 37/42 trường đạt tỷ lệ 100%.

Trong đó, khối trường trung học cơ sở đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%, khối đại học, cao đẳng, trung cấp đạt tỷ lệ thấp 88,3%. Tổng số tiền thu BHYT do học sinh tự đóng là 19,769 tỷ đồng, trích 1,021 tỷ đồng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 28/42 trường đủ điều kiện theo hướng dẫn liên ngành số 04.

Trong năm học qua toàn tỉnh Tiền Giang thực hiện được 100.323 lượt khám chữa bệnh chiếm tỷ lệ 34% so với số người tham gia BHYT HSSV, số tiền đề nghị thanh toán BHYT là 20,311 tỷ đồng. Trong đó có 28 trường hợp HSSV không may mắc bệnh hiểm nghèo được chuyển lên tuyến trên điều trị bệnh, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao với chi phí KCB BHYT từ 50 triệu đồng trở lên đã được quỹ BHYT thanh toán là 1,021 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn 1.085 em chưa tham gia BHYT do có nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nhằm đạt được 100% HSSV tham gia BHYT, lãnh đạo thành phố đề nghị cơ quan BHXH tỉnh kịp thời hỗ trợ cho nhà trường, UBND xã, phường về công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT cũng như hướng dẫn các quy định về nghiệp vụ giúp nhà trường, địa phương hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Minh Thư