Mưa lớn nứt đồi, nhiều hộ dân huyện biên giới Nghệ An phải di dời khẩn cấp

Ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) có mưa lớn gây sạt lở đất, nhiều người phải di dời để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn gây sụt lún, sập mái nhà dân ở huyện biên giới Nghệ An

Tại xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn), 2 hộ dân Pịt Văn Hòa (bản Phà Khảo) và Cụt Văn Hào (ở bản Kim Đa), cũng phải di dời khẩn cấp do sụt lở đất làm phần móng nhà bị nứt gãy. Còn gia đình anh Xeo Văn Păn phải tháo dỡ toàn bộ căn nhà.

Tại xã Mường Ải, mưa lớn trên diện rộng đã làm nước sông Nậm Típ dâng cao, cuốn trôi bờ kè của trường Tiểu học Mường Ải. Ngoài ra cũng gây sạt lở, làm trôi đất đá từ trên núi xuống nhà dân hết sức nguy hiểm. Một hòn đá to từ trên núi xuống rơi xuống hộ gia đình anh Moong Văn Bình (bản Xôp Xăng) và hộ gia đình Hoa Bá Bin (bản Xốp Lau) làm thủng tường và hư hại nhiều vật dụng khác. Rất may không có thương vong về người.

Bờ kè trường Tiểu học Mường Ải bị sạt lở nghiêm trọng.

Còn tại xã Mỹ Lý, nước sông Nậm Nơn dâng cao khiến hộ gia đình anh Vi Văn Hòa (bản Yên Hòa) bị sụt lún, trôi bờ kè nền móng dài 24m, làm đổ sập mái tôn dài 24m, rộng 4m. Chính quyền địa phương đã huy động nhân dân trong bản tập trung khắc phục, tháo dỡ phần mái tôn bị đổ sập.

Tình trạng sạt lở, gây sập mái nhà tại bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý.

Tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, mưa lớn đã khiến một quả đồi xuất hiện vết nứt. Để đảm bảo an toàn, ngay trong ngày 12/6, chính quyền xã Bảo Nam đã di dời các hộ dân đến điểm trường Mầm non để đảm bảo an toàn.

Các hộ dân ở xã Bảo Nam phải di dời đến nơi an toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Kỳ Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra, động viên thăm hỏi các gia đình; chính quyền các địa phương huy động lực lượng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống.

Chính quyền huyện Kỳ Sơn thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng.

Bảo Trâm