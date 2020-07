Gỡ khó cho doanh nghiệp, NLĐ, đảm bảo an sinh xã hội sau dịch bệnh

Đến ngày 30/6, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,144 triệu người, trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu. Vượt qua khó khăn do thực hiện cách ly xã hội, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn tăng 96.800 người so với năm 2019

Ngày 08/7, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh cả nền kinh tế bị ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh.

Đến ngày 30/6/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,144 triệu người:trong đó, số tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người. Đặc biệt vượt qua giai đoạn khó khăn do thực hiện cách ly xã hội, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019, đạt 670,8 nghìn người; BHTN là 12,716 triệu người; số người tham gia BHYT là 85,521 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số.

Dù số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đều sụt giảm so với cuối năm 2019 bởi tác động của dịch bệnh, riêng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng- là điểm sáng trong công tác phát triển đối tượng của Ngành 6 tháng đầu năm.

Người lao động làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp và đăng ký học nghề. Ảnh: Anh Hùng

Cũng theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 45,3% kế hoạch cả năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019).Tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 01 tháng trở lên) khoảng 21.231 tỷ đồng, chiếm 5,3% số phải thu.

Số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng lên, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc nên không thể tiếp tục tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Đáng chú ý, trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Đối với công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Theo số liệu báo cáo của các địa phương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công An nhân dân, ước đến ngày 30/6/2020,tổng số người tham gia BHXH được cấp sổ là khoảng 15,053 triệu người đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; tổng số người tham gia được cấp thẻ BHYT là khoảng 85,5 triệu người.

Tại các địa phương, công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính (TTHC) được rút gọn. Cụ thể, toàn Ngành BHXH ước giải quyết 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019); 454.209 người hưởng trợ cấp 1 lần (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019); 4.589.884 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019).

BHXH cũng phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 474.622 người hưởng chế độ BHTN (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: 468.152 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 6.470 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho 77,657 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam cũng chi cho khám chữa bệnh có BHYT là 46.810 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, BHXH sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia…

Khánh Chi