Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng 53 năm ngày thành lập ASEAN

Chia sẻ trên Twitter hôm 7/8, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, ASEAN đã củng cố một khu vực ổn định, thịnh vượng và hòa bình hơn. ASEAN và các cơ chế do ASEAN đứng đầu là trung tâm của tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như tầm nhìn của các đồng minh và đối tác của Mỹ. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và ASEAN đóng góp cho tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở.

Ngoại trưởng Pompeo cũng cho biết, Mỹ và các nước ASEAN đã phối hợp trong nhiều cách chống Covid-19. Bất kể các thách thức to lớn do đại dịch gây ra, Mỹ và các nước ASEAN đã chứng tỏ sức mạnh của mối quan hệ giữa hai bên ở cấp chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức từ thiện để ủng hộ sự thịnh vượng và y tế của các bên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến Đối thoại ASEAN - Mỹ lần thứ 33 diễn ra hôm 5/8 , Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell cho hay đến nay, Mỹ đã hỗ trợ khoảng 87 triệu USD cho các nước ASEAN trong ứng phó với dịch Covid-19, khẳng định tiếp tục trợ giúp các nước khu vực nâng cao năng lực dự phòng và ứng phó với dịch bệnh, trong đó ưu tiên triển khai Sáng kiến Tương lai y tế ASEAN - Mỹ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên gia y tế và hỗ trợ các nước trong khu vực xây dựng các cơ chế kiểm soát bệnh dịch.

Ngoài ra, Mỹ đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam trong điều phối, dẫn dắt ASEAN vượt qua các khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra, cũng như nỗ lực tiếp tục thúc đẩy định hướng hợp tác và phát triển phù hợp cho ASEAN trong giai đoạn hiện nay.

Hai bên đã thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác ASEAN - Mỹ trong thời gian tới, thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình, sáng kiến hợp tác hiện có như Khuôn khổ thương mại và đầu tư ASEAN - Mỹ, Sáng kiến kết nối ASEAN - Mỹ, Quan hệ đối tác thành phố thông minh ASEAN - Mỹ, Sáng kiến các lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YEASLI) và các chương trình hợp tác khác.

Về phần mình, ASEAN luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia đóng góp tích cực và ủng hộ các nỗ lực ứng phó dịch bệnh và phục hồi của ASEAN. Đồng thời, ASEAN khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm mở rộng các cơ hội kinh doanh, đầu tư tại thị trường ASEAN trong bối cảnh các luồng thương mại-đầu tư có sự dịch chuyển do tác động của dịch bệnh.

Nằm ở vị trí địa - chiến lược quan trọng, là trung tâm của khu vực rộng lớn kết nối hai vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, ASEAN đã phát huy được vai trò trung tâm trong kiến tạo một cấu trúc hợp tác khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ, gắn kết và hài hòa quan hệ cùng có lợi với các Đối tác. Các diễn đàn do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt ngày càng thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các nước và trung tâm quyền lực lớn trên thế giới. Năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đều nằm trong các Đối tác đầy đủ của ASEAN . Ngày càng có nhiều đối tác bên ngoài mong muốn thiết lập quan hệ đối tác với ASEAN và tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác tại Đông Nam Á (TAC). Trong chiến lược khu vực của các nước lớn như Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Vành đai và Con đường, chính sách “Hành động hướng Đông”… vai trò trung tâm của ASEAN luôn được nhấn mạnh và coi trọng.

Lịch sử hơn 5 thập kỷ tồn tại chứng kiến không ít lần bó lúa vàng ASEAN phải gồng mình qua giông bão. Nhưng qua đó, ASEAN lại trưởng thành, tự cường và vững vàng hơn trước. Chìa khóa thành công và sức mạnh của ASEAN chính là sự đoàn kết.

Minh Thu (lược dịch)