Theo Nikkei Asia Review, cuộc diễn tập sẽ có sự tham gia của hơn 20 quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và 10 quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là cuộc diễn tập an ninh mạng cấp chính phủ đầu tiên do Nhật Bản tổ chức. Mục tiêu của cuộc diễn tập là chuẩn bị đối phó trước những âm mưu tấn công mạng vào hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Cuộc diễn tập diễn ra giữa lúc đại dịch Covid-19 và các cuộc bầu cử sắp tới là cơ hội cho những chiến dịch tung tin sai lệnh và tấn công mạng. Trong đó, Mỹ và một số nước đã cáo buộc các nhóm hacker ở Trung Quốc và Nga hỗ trợ cho hoạt động này.

Diễn tập an ninh mạng giữa Nhật Bản, ASEAN, Mỹ và châu Âu diễn ra vào mùa thu năm nay. (Ảnh: Reuters)

Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến do lệnh hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Những người tham gia diễn tập sẽ mô phỏng khả năng chống lại cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống cung cấp điện và nước. Tuy nhiên, đây là hoạt động đòi hỏi việc chia sẻ thông tin giữa chính phủ Nhật Bản và các nước đối tác.

Trên thực tế, Nhật Bản đã hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng với nhiều quốc gia sẽ tham dự cuộc diễn tập an ninh mạng vào mùa thu. Tokyo cũng từng tham gia cuộc diễn tập an ninh mạng quốc tế Cyber Storm do Mỹ dẫn đầu. Thậm chí, vào tháng 12/2019, Bộ Quốc phòng và Các lượng lực phòng vệ Nhật Bản đã lần đầu tiên tham gia chính thức trong đợt tập trận quy mô lớn của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như tham gia vào hoạt động chia sẻ thông tin.

“Điều quan trọng là các cuộc tấn công mạng nguy hiểm phải được phát hiện và xử lý kịp thời để giảm thiểu thiệt hại. Chúng ta không thể hành động nhanh chóng và phù hợp nếu không có sự hợp tác chặt chẽ với các nước khác”, ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản chia sẻ.

Việc tập trung thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế được chú trọng do quy mô thiệt hại từ các cuộc tấn công mạng ngày càng lớn. Vào mùa thu năm 2019, phần mềm độc hại Emotet đã tấn công vào mạng máy tính Nhật Bản và đánh cắp thông tin cá nhân tại các trường đại học và bệnh viện.

Để tăng khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trong nước, Nhật Bản đã cho tổ chức các cuộc diễn tập an ninh mạng định kỳ kể từ năm 2006.

Ngoài ra, Tokyo cũng đã liệt kê 14 lĩnh vực quan trọng bao gồm thông tin và truyền thông, hàng không, hải cảng, đường sắt, lưới điện và tài chính là những mục tiêu dễ bị tấn công mạng.

Minh Thu (lược dịch)