Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia, các nước nhất trí quan hệ Đối thoại ASEAN – Australia đã có những bước phát triển mạnh mẽ kể từ khi thiết lập vào năm 1974, và đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định của khu vực. Hợp tác ASEAN- Australia đã đóng góp đáng kể vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trong đó có các Kế hoạch Tổng thể của ba trụ cột Cộng đồng, Kế hoạch Công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn III và Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025. Australia là đối tác thương mại quan trọng của ASEAN, hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của ASEAN trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Australia. Hiện nay, ASEAN đang chuẩn bị đàm phán để nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN- Australia –New Zealand (AANZFTA) đem lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan. Đáng chú ý, trong thời gian qua, Australia luôn là một trong những quốc gia hàng đầu được sinh viên ASEAN lựa chọn để học tập và tu nghiệp.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN họp với Australia. Nguồn: ASEAN2020.vn

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Maris Payne khẳng định cam kết xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng của ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Australia thông báo sẽ hỗ trợ 1 triệu đô la Australia cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh những hỗ trợ của Australia cho các nước ASEAN trong việc thúc đẩy an ninh y tế, phục hồi kinh tế và ổn định ở khu vực, trong đó có gói hỗ trợ trị giá 23 triệu đô la Australia. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao, Phạm Bình Minh đánh giá cao sự ủng hộ của Úc đối với những nỗ lực của ASEAN trong đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Phó Thủ tướng nhắc lại lập trường nguyên tắc của ASEAN, đề nghị các bên đề cao kiềm chế, không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, thượng tôn pháp luật,tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực.

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Australia đồng chủ trì Đối thoại lần thứ 2 về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong khuôn khổ ASEAN- Australia sẽ diễn ra vào cuối năm nay và mời Bộ trưởng Ngoại giao Úc Maris Payne dự Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Tăng cường vai trò của Phụ nữ vì Hòa bình và An ninh bền vững sẽ diễn ra vào chiều nay.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch Hành động mới (2020-2024) để tiếp tục thúc đẩy triển khai mối quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN- Australia đi vào chiều sâu. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức Cấp cao ASEAN – Australia thường niên, bắt đầu từ 2021.

Tuệ Minh