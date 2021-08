Vận chuyển 1 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi mang đi bán

Chiều 12/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa phát hiện và xử lý một đối tượng mua bán, vận chuyển 30 con lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi mang ra thị trường tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 17 giờ ngày 11/8, tại đường Cao tốc CT03 thuộc địa phận xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Công an phát hiện chiếc xe ô tô tải mang BKS: 99C-201.43 do ông N.Q.T (SN 1992, trú tại: xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là lái xe.

Chủ hàng làm việc với cơ quan công an.

Còn chủ hàng là bà T.T.T (SN 1984, địa chỉ: xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 30 con lợn có tổng khối lượng khoảng 1 tấn kg (mỗi con khoảng 35 kg).

Số lợn trên được đối tượng khai nhận mua từ xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, sau đó mang về địa bàn tỉnh Bắc Giang để tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát môi trường, Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Bắc Giang thu mẫu đối với số lợn trên gửi Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương để tiến hành xét nghiệm virus dịch tả lợn châu Phi. Kết quả xét nghiệm phát hiện toàn bộ số lợn trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Số lợn này buộc phải tiêu hủy.

Phòng Cảnh sát môi trường bàn giao hồ sơ cùng tang vật cho Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà TT.T số tiền là 14.000.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm dịch bệnh nêu trên để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Tân Trường