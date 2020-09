Tống Duy Tân – Cấm Chỉ: 2 tuyến phố an toàn thực phẩm, văn minh ở Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có văn bản kế hoạch duy trì tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát văn minh thương mại là phố Tống Duy Tân – Cấm Chỉ.

Đảm bảo 100 % tiêu chí an toàn thực phẩm

Theo ông Đinh Hồng Phong – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm, với mục tiêu duy trì tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát, văn minh thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm góp phần làm giảm tối thiểu vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm lây qua thực phẩm.

Năm 2020, quận Hoàn Kiếm đưa ra chỉ tiêu duy trì tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo có kiểm soát văn minh. Theo đó 100 % các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại tuyến phố được cần giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết đảm bảo ATTP, địa chỉ nguồn gốc nguyên liệu, chế biến an toàn thực phẩm tại khu khách hàng ăn uống.

Đảm bảo 100 % cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại tuyến phố được kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Phấn đấu 100 % cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại tuyến phố được kiểm soát nguồn gốc, nguyên liệu chế biến thực phẩm.

Tống Duy Tân – Cấm Chỉ tuyến phố an toàn thực phẩm, văn minh

Cùng với đó, phấn đấu 100 % cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên tuyến phố trên được kiểm tra giám sát theo quy định lớn hơn 88 % đạt 10 chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh ăn uống cũng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, kịp thời dọn dẹp giấy, thức ăn thừa trên nền nhà, trên bàn. Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá công kha và cam kết không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn trên tuyến phố.

Tăng cường tuyên truyền

Theo ông Phong, để hoàn thành chỉ tiêu trên, quận Hoàn Kiếm tăng cường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức thực hành cho người tiêu dùng, người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát bằng nhiều hình thức nhưng tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, pano, áp phích, bảng tin. Ngoài ra, qua các hội nghị của quận, của phường Hàng Bông sẽ lồng ghép các nội dung tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

Quận cũng tăng cường tuyên truyền qua các bài viết tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thí điểm tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát, văn minh, thương mại. Biểu dương các cơ sở chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, công khai danh sách các cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, ông Phong cho biết trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm cũng tổ chức các buổi tập huấn nâng cao, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm đối với người quản lý, giám sát. Tập huấn nâng cao kiến thức cho người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến thực phẩm, các văn bản về quản lý an toàn thực phẩm, tiêu chí an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm. Tổ chức các buổi tập huấn, các lớp tuyên truyền cho người kinh doanh và người tiêu dùng trong cộng đồng.

Người kinh doanh thức ăn đường phố cũng phải được khám sức khoẻ định kỳ đúng quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm. Quận sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tối thiếu 4 lần/năm.

Các nội dung kiểm tra sẽ tập trung kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm đặc biệt chú trọng thực phẩm tươi sống, thực phẩm bán tại chỗ.

Thực hiện 10 tiêu chú: không để giấy, thức ăn thừa trên bàn, nền nhà, thức ăn được bày trong tủ kính…

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và bản cam kết an toàn thực phẩm phải ghi địa chỉ, nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm được niêm yết giá công khai tại cơ sở.

Thực hành vệ sinh của người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm. Xét nghiệm nhanh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm và lấy mẫu gửi xét nghiệm khi cần thiết. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm trong phạm vi an toàn thực phẩm theo quy định.

Để phòng chống ngộ độc thực phẩm, theo ông Phong cần thực hiện tốt các biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm do dịch vụ ăn uống, thực phẩm đường phố. Các vụ ngộ độc cần được điều tra xử lý kịp thời, không để tử vong. Cần ghi chép theo dõi, thống kê ngộ độc thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc.

Quận Hoàn Kiếm cũng giao trực tiếp cho uỷ ban nhân dân phường Hàng Bông phải tổ chức họp giao ban báo cáo định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo, tiến độ thực hiện tuyến bố Tống Duy Tân – Cấm Chỉ về thường trực Ban chỉ đạp An toàn thực phẩm của quận và Phòng y tế quận.

Khánh Chi