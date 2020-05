Tuyên truyền pháp luật ATTP

Thực tế về An toàn thực phẩm (ATTP) mà nước ta đang phải đối mặt hiện nay, đó là tình trạng thực phẩm bẩn, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái vẫn đang được trà trộn khắp nơi trên thị trường với những mẫu mã, mầu sắc bắt mắt, giá thành lại rẻ. Không ít người tiêu dùng không phân biệt được thực phẩm bẩn và sạch, hàng nhái, hàng giả đã mua phải thực phẩm kém chất lượng về sử dụng, do đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Ngày 10/3/2020, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 387/KH-BCĐTƯVSATTP và Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Thái Bình cũng đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 07/4/2020 về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” từ 15/4/2020 đến 15/5/2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm” và mục tiêu là tuyên truyền đến toàn dân, đặc biệt là những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng cách nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật về An toàn thực phẩm.

Tháng hành động ATTP năm 2020 là điểm nhấn, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông về tuân thủ pháp luật ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

Thái Bình siết chặt quảng cáo thực phẩm

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung chính như: hướng dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng để bảo vệ sức khỏe; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tra tại các địa phương trọng điểm trong tỉnh; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

Đối với quảng cáo thực phẩm giảm thiểu ngộ độc do sử dụng thực phẩm không an toàn; gắn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.

Theo đó, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm Quốc gia và tỉnh Thái Bình yêu cầu từ tỉnh đến cơ sở phải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đủ các thành phần, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, nhất là tại các địa phương xa trung tâm. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sản phẩm đang lưu hành trên thị trường, nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm thì nghiêm túc xử lý theo pháp luật.

Khẩu hiệu Tháng hành động An toàn thực phẩm năm 2020:



1. Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

2. Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản phẩm Việt Nam.

3. Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quyết tâm ngăn chặn thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

4. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; không mua sản phẩm tại các địa chỉ đã được cơ quan chức năng cảnh báo vi phạm quảng cáo.

5. Tăng cường áp dụng chọn lọc thành quả cách mạng 4.0 vào sản xuất nông nghiệp.

6. Không được quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu nhầm là thuốc.

7. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

8. Tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

9. Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn.

10. Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

11. Bảo vệ quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn.

Khánh Chi