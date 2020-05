Quảng Ngãi tuyên truyền lưu động tháng ATTP 2020

Năm 2020, Quảng Ngãi ưu tiên phát sóng thông điệp đảm bảo an toàn thực phẩm trong Tháng hành động nhằm phát động, phổ biến công tác triển khai về an toàn thực phẩm.

Ngày 03/4/2020 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 từ ngày 15/4 đến 15/5-2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để tạo điểm nhấn trong năm, tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 từ tuyến tỉnh đến tuyến xã với các hình thức phát sóng thông điệp đảm bảo an toàn thực phẩm trong Tháng hành động nhằm phát động, phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020” trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Đài phát thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh xã; thực hiện tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trên hệ thống màn hình Led sẵn có của các cơ quan, đơn vị, các tuyến đường lớn trong địa bàn toàn tỉnh.

Quảng Ngãi tuyên truyền tháng an toàn thực phẩm năm 2020

Cùng với đó, huy động các cơ quan thông tấn báo chí và hệ thống loa truyền thanh ở địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm để biểu dương, quảng bá các sản phẩm địa phương, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng đã giao Sở Y tế căn cứ tình hình dịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và các đơn vị liên quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã tổ chức kiểm tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, vi phạm về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.

Ngoài ra, Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi cũng có Kế hoạch số 72/KH-CQLTT ngày 14/4/2020 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Đội QLTT số 4 và số 5 phối hợp với các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện về ATTP đã kiểm tra 35 cơ sở như: Trường mầm non, kinh doanh tạp hóa, kinh doanh ăn uống, kinh doanh cà phê, đặc biệt tại bếp ăn tập thể tại khu cách ly phòng chống dịch COVID19. Nhìn chung, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Đồng thời, các Đội đã chủ động kiểm tra theo kế hoạch định kỳ năm 2020, tổ chức cho ký cam kết, phát tờ rơi tuyên truyền và test nhanh nhiều mẫu thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chưa phát hiện vi phạm.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng đã ý thức được tầm quan trọng về ATTP trong sản xuất, tiêu dùng.

Khánh Chi