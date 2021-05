Quảng Nam: Năm bệnh nhân ngộ độc nấm đã dần ổn định sức khỏe

Những bệnh nhân ngộ độc nấm đã hồi phục (ảnh TTYT huyện Nam Trà My cung cấp)



5 trường hợp này đều ở thôn 3 xã Trà Don, huyện Nam Trà My gồm Hồ Văn Đình (37 tuổi), Nguyễn Xuân Cường (56 tuổi), Nguyễn Văn Thính (29 tuổi), Nguyễn Sỹ Lâm (53 tuổi) và Võ Thị Thông (46 tuổi).

Theo lời các bệnh nhân, 5 người cùng đi làm chung và hái nấm (chưa rõ chủng loại) về nấu ăn tại rẫy khoảng 11 giờ.

Đến khoảng 13 giờ, ông Hồ Văn Đình xuất hiện triệu chứng ngộ độc nấm. Vài tiếng sau, 4 người còn lại cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự nên đã được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Nam Trà My cấp cứu.

Các bệnh nhân nhập viện đều có chung triệu chứng ngộ độc thực phẩm: đau đầu, buồn nôn, nổi nhiều ban đỏ ở da, niêm mạc.

Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, các y, bác sỹ trung tâm y tế huyện Nam Trà My đã kịp thời súc rửa dạ dày, truyền dịch giải độc, lợi tiểu… cho các bệnh nhân.

Sau hơn 1 ngày được đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm y tế huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam điều trị tích cực với phác đồ điều trị hợp lý, khoa học, đến nay sức khỏe của 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm đã dần ổn định, có thể xuất viện trở về nhà trong 2 ngày tới.

Các chuyên gia cảnh báo, ngộ độc nấm rất nguy hiểm vì có thể gây tử vong hoặc nặng thì gây tiêu hủy hồng cầu, bạch cầu, tế bào thần kinh, tế bào gan..., chỉ cần vài nấm độc lẫn trong món ăn cũng có thể gây ngộ độc, thậm chí làm chết người. Do đó, biện pháp phòng tránh ngộ độc nấm trở nên rất quan trọng.

Khi ăn phải nấm độc, tuỳ theo loại nấm mà có các biểu hiện ngộ độc khác nhau. Biểu hiện ngộ độc nấm có thể xuất hiện rất nhanh ngay sau khi ăn 20-30 phút hoặc sau 2-4 giờ, thậm chí xuất hiện muộn sau khi ăn 20 giờ. Ngộ độc càng muộn thì càng khó chữa.

Ngộ độc do ăn phải nấm độc thường có các biểu hiện chung như sau: Đau bụng dữ dội thành từng cơn, đi ngoài ra nhiều nước tanh, thối, dính máu; buồn nôn, nôn ra thức ăn, có thể lẫn máu; toàn thân mệt mỏi, chân tay lạnh, khát nước, đôi khi nổi mẩn; hoa mắt, chóng mặt, da xanh tái; co giật, tăng tiết đờm rãi; đi tiểu ít hoặc không đi tiểu được; khó thở do co thắt phế quản, ứ máu ở phổi.

Do đó, để phòng ngộ độc, mọi người khi muốn ăn nấm cần tuân theo các nguyên tắc sau đây:

Chỉ ăn nấm khi biết chắc chắn đây là loại nấm ăn được, còn không biết thì tuyệt đối không được ăn. Ở các địa phương miền núi, khi ăn nấm nên hỏi rõ những người thực sự có kinh nghiệm để nhận biết nấm độc.

Nếu có điều kiện nên cho chó, mèo hay gà ăn thử nấm nếu thấy chúng có biểu hiện lạ hoặc bị chết thì tuyệt đối không ăn nấm. Không nên hái nấm quá non, khi chưa xòe mũ nấm, vì chưa thấy hết đặc điểm cấu tạo của nấm để xác định được rõ loài độc hay không.

H. Anh