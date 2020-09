Quận Long Biên (Hà Nội), tăng cường kiểm tra ATTP dịp Tết Trung thu



Ngày 21/9, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của quận Long Biên đã tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số cơ sở kinh doanh các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu, như: bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát...

Đoàn cũng kiểm tra các đơn vị sản xuất nguyên liệu, phụ gia thực phẩm sản xuất bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu, bao bì chứa đựng trực tiếp bánh Trung thu,…Các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế như dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, phụ gia thực phẩm…

Tại các đơn vị, đoàn đã tập trung phổ biến, tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở. Đồng thời đoàn cũng hướng dẫn, kiểm tra các trang thiết bị dụng cụ, kiến thức thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định.

Sau đó, đoàn kiểm tra tiến hành giám sát tại một số cơ sở trên địa bàn. Theo đánh giá, các hộ đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Nghị định 115 của Chính phủ, xuất trình được hóa đơn, chứng từ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, có thực hiện ghi chép và lưu giữ hồ sơ, có giấy xác nhận kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm, có giấy khám sức khỏe và các biện pháp như: đeo khẩu trang, găng tay sử dụng 1 lần để chế biến thực phẩm của người trực tiếp chế biến thực phẩm. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, giám sát bằng mẫu xét nghiệm và khu chế biến, vẫn phát hiện một số tồn tại trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn kiểm tra 11 cơ sở trên địa bàn và quyết định xử phạt 3 cơ sở, nhắc nhở 2 cơ sở kinh doanh.

Theo kế hoạch, đoàn tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra đến ngày 6/10/2020 và sẽ xử lý nghiêm những cơ sở cố tình vi phạm.

H. Anh