Phát hiện kho chứa 15 tấn tương ớt bẩn chuẩn bị bán ra thị trường

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa phát hiện một kho tương ớt 'siêu to, siêu bẩn' chuẩn bị cung cấp cho các khu chợ, quán ăn.

Kho tương ớt bẩn bị phát hiện.

Chiều 8/7, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện một kho chứa số lượng lớn tương ớt bẩn.

Hôm 28/6, người dân phản ánh tình trạng hôi thối, ô nhiễm môi trường liên quan đến kho chứa tương ớt trên đường Nguyễn Chích, quận Liên Chiểu.

Sau thời gian trinh sát, theo dõi, khoảng 19h ngày 7/7, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hoà Minh tiến hành kiểm tra kho hàng này do ông Lê Nhật Tr. (SN 1965) và bà Lê Thị L. (SN 1968) làm chủ.

Cảnh sát phát hiện trong kho đang tập kết hàng trăm bao gai chứa tương ớt không có nhãn hiệu, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng trọng lượng khoảng 15 tấn.

Qua làm việc, ông Tr. và bà L. khai nhận, số hàng trên mua của một số cá nhân tại tỉnh Quảng Ngãi về cất giữ tại kho của mình.

Sau đó, họ vận chuyển dần số tương ớt này về cơ sở sang chiết ra thành phẩm tại số 114 đường Huỳnh Lý rồi đưa đi tiêu thụ tại chợ Cồn, chợ Hàn và một số quán ăn trên địa bàn thành phố.

Hiện, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số tang vật nói trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Ca