1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt “tuồn” ra thị trường tiêu thụ

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng chuẩn bị tiêu thụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 30/9, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang kiểm tra cơ sở T.T.K.D, ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang do bà T.T.K.D làm chủ.

Cơ quan công an làm việc với chủ cơ sở kinh doanh.

Quá trình kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, đồng thời phát hiện trong khu vực nuôi nhốt động vật nhà bà D. có 6 con lợn với tổng khối lượng khoảng 300kg trong tình trạng ốm yếu, chết…

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra trong kho lạnh nhà bà D. phát hiện có khoảng 400kg thịt, xương lợn được cấp đông đã bốc mùi hôi thối, bà D. khai nhận số động vật và sản phẩm động vật (lợn) kể trên được thu mua trôi nổi từ khắp các nơi về để sơ chế, giết mổ rồi bán ra thị trường.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa bốc mùi hôi, thối tại cơ sở kinh doanh của bà T.T.K.D.

Phòng cảnh sát môi trường cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang tiến hành lấy mẫu máu đối với số lợn trong khu vực nuôi nhốt và mẫu thịt đối với số thịt, xương lợn trong kho lạnh gửi Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương xét nghiệm.

Cơ quan chức năng buộc chủ cơ sở kinh doanh tiêu hủy toàn bộ số lợn và thịt, xương lợn bị nhiễm bệnh trên (ảnh công an cung cấp).

Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Phòng cảnh sát môi trường bàn giao hồ sơ, tang vật cho Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Giang xử phạt đối với bà T.T.K.D với tổng số tiền là 13.500.000 triệu đồng quy định tại điểm a, Khoản 7, Điều 7 và Khoản 4, Điều 27, Nghị định 90/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y.

Đồng thời tiêu hủy toàn bộ số lợn và thịt, xương lợn nhiễm dịch bệnh trên theo quy định.

Sông Mã