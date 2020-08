Nông nghiệp thông minh là nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất và bảo đảm sản phẩm an toàn đang là hướng đi mới giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững.

Vài năm trở lại đây, các giải pháp nông nghiệp thông minh đã được giới thiệu rộng rãi đến người dùng trong nước, tuy nhiên giải pháp nông nghiệp thông minh nội mang tên ONE Farm đang được khách hàng đánh giá cao và sử dụng trải dài từ trong nam ra ngoài bắc.

Tự động hóa vào quá trình sản xuất nông nghiệp

Giới thiệu về ONE Farm, ông Vũ Tuấn Khanh - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm và Giải pháp công nghệ, Công ty VNPT Technology cho biết: ONE Farm được xây dựng trên nền tảng ONE IoT của VNPT Technology - một doanh nghiệp của VNPT.

Ứng dụng công nghệ IoT, tự động hóa vào quá trình sản xuất nông nghiệp từ khâu canh tác cho tới khâu phân phối sản phẩm ra thị trường, giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản. Giải pháp bao gồm các công cụ giám sát, điều khiển và quản lý quy trình.

Kiểm soát toàn bộ quá trình từ sản xuất đến thu hoạch, chế biến và vận chuyển theo chuẩn thiết kế đáp ứng các mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao. Giải pháp có thể đáp ứng đa dạng các mô hình canh tác trong nông nghiệp. Với khả năng tùy biến và mở rộng cao, giúp triển khai nhanh và linh hoạt các mô hình canh tác thực tiễn.

ONE FARM - Ươm mầm nông sản sạch

Cũng theo ông Khanh đặc điểm nổi bật của giải pháp là cung cấp thông tin đầy đủ, trực quan về tình trạng cây trồng, vật nuôi; Điều khiển nhanh chóng, chính xác, không phụ thuộc kết nối internet; Lựa chọn cảm biến và chế độ hoạt động theo nhu cầu sử dụng; Giải pháp bảo mật cao giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn thông tin; Mô hình triển khai linh hoạt, phù hợp với mọi quy mô sản xuất; Hệ thống có khả năng tùy biến cao, mở rộng dễ dàng; Vận hành đơn giản, chi phí tối ưu.

ONE Farm có hệ thống phần mềm giám sát thông tin môi trường: tự động thu thập các dữ liệu từ cảm biến không khí, đất, nước…; Điều khiển các các cơ cấu chấp hành từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính cá nhân (Mobile Application, Web Application); Quản lý các thiết bị nông nghiệp linh hoạt theo từng mô hình trang trại và qui trình sản xuất; Cung cấp công cụ số hóa qui trình sản xuất cho từng giống cây trồng và vật nuôi; Quản lý trang trại, kho, nguyên vật liệu, nhân sự; Quản lý truy xuất nguồn gốc toàn trình; Tích hợp các chức năng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: nhận diện sâu bọ, tăng trưởng dựa theo phân tích hình ảnh từ Camera.

ONE Farm là phiên bản nâng cấp từ Giải pháp Nông nghiệp thông minh của VNPT Technology đã được nghiên cứu phát triển và áp dụng thực tế ở nhiều nơi từ năm 2017.

Ứng dụng vào thực tế

Để ONE Farm ngày càng hoàn thiện, VNPT Technology đã trực tiếp ứng dụng ứng dụng giải pháp Nông nghiệp thông minh do công ty phát triển vào nuôi trồng thực tế các loại cây nông nghiệp khác nhau như: Trang trại Delco Farm - Bắc Ninh có diện tích: ~ 6 ha với 2 nhà màng dưa lưới, mỗi nhà rộng 1500m2; 1 nhà màng thủy canh rộng 1000 m2 và 1 dây chuyền nuôi gà đẻ trứng.

Triển khai Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên với mô hình Giá thể trồng Dưa lưới; Mô hình Giá thể trồng Sung Mỹ; mỗi nhà màng 380 m2.

Công ty cũng triển khai mô hình nông nghiệp thông minh trong sản xuất rau, quả an toàn tại huyện Yên Khánh - Ninh Bình với 1 nhà màng thấp: 2000m2; 1 nhà màng thấp: 1500m2 trồng cà chua; 1 nhà màng cao: 100m2 trồng dưa lưới (giá thể) và xà lách (thủy canh).

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm bảo đảm sản phẩm an toàn đang là hướng đi mới.

Qua quá trình triển khai thực tế cho thấy, ứng dụng giải pháp Nông nghiệp thông minh sẽ góp phần tăng chỉ số cạnh tranh về ứng dụng CNTT của các tỉnh, thành phố theo đúng định hướng xây dựng thành phố thông minh của Đảng, Chính phủ và Nhà nước. Giải pháp cũng tạo điều kiện để các hộ nông dân chuyển đổi từ mô hình canh tác nông nghiệp truyền thống sang mô hình canh tác mới.

Toàn bộ quá trình từ khi ươm đến khi thu hoạch được giám sát chặt chẽ trong môi trường lý tưởng, đảm bảo được chất lượng và tăng giá trị nông sản. Từ đó, các hộ nông dân có thể chủ động hơn về thời gian canh tác và giảm thiểu lượng nhân công cần thiết. Giải pháp cũng góp phần đơn giản hóa và tự động hóa công việc hiện tại của nông dân/ công nhân ở trang trại theo các cấp độ khác nhau.

Khi triển khai tại đơn vị sẽ giảm bớt nhân công, thời gian, chi phí trong quá trình sản xuất, sản lượng và chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của thị trường; Lợi nhuận tăng từ 25% tới 40% tùy theo loại nông sản được sản xuất (dưa lưới, xà lách, cải, dưa chuột bao tử, …) do chi phí nguyên vật liệu và nhân công được tối ưu hóa và triển khai thử nghiệm được nhiều giống cây trồng có giá trị cao khác nhau.

