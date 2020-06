Ngày an toàn thực phẩm thế giới: 5 cách đảm bảo ATTP

Ngày An toàn thực phẩm thế giới lần thứ hai được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2020 để thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng hành động giúp ngăn ngừa, phát hiện và quản lý những nguy cơ về bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, sức khỏe con người, thịnh vượng kinh tế, nông nghiệp, tiếp cận thị trường, du lịch và phát triển bền vững.

Tiếp theo thành công của lần tổ chức thứ nhất năm 2019, năm nay, một lần nữa Ngày An toàn thực phẩm thế giới củng cố lời kêu gọi tăng cường cam kết mở rộng quy mô của an toàn thực phẩm được đưa ra tại Hội nghị Addis Ababa và Diễn đàn Geneva 2019 về “Tương lai của An toàn thực phẩm”. Tổ chức Y tế thế giới phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc hỗ trợ các quốc gia thành viên tổ chức kỷ niệm Ngày An toàn thực phẩm thế giới.

Ảnh minh họa

Với chủ đề “An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người”, một chiến dịch định hướng hành động sẽ thúc đẩy nhận thức của toàn cầu về an toàn thực phẩm và kêu gọi các quốc gia và các nhà hoạch định chính sách, khu vực tư nhân, các tổ chức của Liên hợp quốc và cộng đồng cùng hành động về an toàn thực phẩm.

An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của chính phủ, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mỗi người đều có vai trò trong bảo đảm thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ an toàn, không gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Thông qua Ngày An toàn thực phẩm thế giới, Tổ chức Y tế thế giới cam kết các nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong cộng đồng và giảm gánh nặng bệnh truyền qua thực phẩm toàn cầu.

Để chuẩn bị thức ăn an toàn tại nhà, Tổ chức Y tế thế giới đưa ra khuyến cáo người dân áp dụng 5 chìa khóa quan trọng để đảm bảo thực phẩm an toàn hơn:

Thứ nhất: Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ

Thứ hai: Bảo quản riêng biệt thức ăn sống, chín

Thứ ba: Nấu kỹ thức ăn

Thứ tư: Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp

Thứ năm: Sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi sống.

Đặc biệt, hãy nhớ rửa tay thật sạch trước khi chuẩn bị thức ăn và trước khi ăn.

Khánh Chi