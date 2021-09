Nam Định tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Năm nay, nhu cầu thị trường bánh Trung thu, đồ chơi giảm so với năm trước. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời các mặt hàng này sẽ chứa đựng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm.

Năm nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường nên nhu cầu thị trường bánh Trung thu, đồ chơi giảm so với trung bình nhiều năm trước.

Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời các mặt hàng bánh Trung thu hay đồ chơi thì sẽ chứa đựng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trong thời điểm nhiều địa phương đang nỗ lực phòng chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19 thì việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người dân càng bức thiết hơn bao giờ hết.

Theo đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã chỉ đạo toàn lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021.

Thành phố Nam Định là nơi tập trung nhiều siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm... quy mô lớn của tỉnh Nam Định; là trung tâm phát luồng hàng của tỉnh về các mặt hàng phục vụ Trung thu.

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã mở đợt cao điểm thu thập thông tin, giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết Trung thu. Đặc biệt các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau một tuần ra quân, Đội đã tiến hành kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em có hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, Đội đã ra quyết định xử phạt 3.000.000 đồng và buộc chủ cơ sở tiêu hủy gần 300 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu, không có tem hợp quy.

Hiện chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu năm 2021 nên các cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ đẩy mạnh tiêu thụ các loại bánh phục vụ Tết Trung thu. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh nên các cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống sẽ dừng hoặc thu hẹp sản xuất trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân tuy có giảm nhưng vẫn sẽ dồn dập, sôi động vào dịp Tết Trung thu. Do đó rất có thể có các cơ sở sản xuất, kinh doanh trà trộn đưa vào sản xuất, kinh doanh hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thậm chí có cả hàng nhập lậu.

Với tinh thần tiếp tục đấu tranh quyết liệt chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu. Qua quá trình theo dõi, thu thập thông tin vào hồi 9 giờ ngày 13/9/2021 Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Nam Định đã phối hợp với Công an thành phố Nam Định tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm công nghệ “Long Trang” tại địa chỉ: Số 7 Mạc Thị Bưởi, Phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Mặt hàng bánh Trung thu đang kinh doanh tại cửa hàng

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh gần 300 bánh Trung thu, gồm các loại bánh nướng, bánh dẻo... do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài.

Cơ sở kinh doanh này do ông Nguyễn Khắc Long, sinh năm 1992, thường trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định là chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu hàng hóa không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên. Vì vậy, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc triển khai quyết liệt kiểm tra thị trường trong dịp Tết Trung thu 2021 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất – kinh doanh trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với mặt hàng bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em đã góp phần ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cơ sở kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

PV