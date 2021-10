Lãnh đạo Sở Y tế Lào Cai thăm hỏi bệnh nhi ngộ độc quả Hồng Châu

Trẻ bị ngộ độc quả Hồng Châu



Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn, vào khoảng 12h ngày 02/10/2021, trên đường đi học về, một nhóm học sinh rủ nhau hái quả Hồng Châu mọc ven đường để ăn và đem về nhà chia cho một số trẻ khác cùng ăn.

Sau khi ăn khoảng 2 tiếng, một số học sinh trên có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Đến 19h cùng ngày có 08 bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu và điều trị. Qua quá trình điều tra phát hiện có tất cả 17 trẻ ăn quả Hồng Châu trong chiều ngày 02/10, tất cả 17 cháu đều ở thôn Hát Tình, xã Chiềng Ken và ở độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi.

Bệnh viện huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế, Trạm y tế xã điều tra và thông báo, vận động người thân đưa những trẻ có ăn loại quả độc này đến Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn để điều trị kịp thời.

Trong quá trình điều trị, có 1 bệnh nhân 9 tuổi có diễn biến nặng, hôn mê, được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục cấp cứu, điều trị vào lúc 13h ngày 3/10 nhưng không qua khỏi và tử vong vào17h cùng ngày.

Hiện tại, 8 bệnh nhi của vụ ngộ độc quả rừng này đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 8 bệnh nhi được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn. Qua nắm bắt thông tin từ Bệnh viện Nhi trung ương và báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn, hiện nay sức khỏe các bệnh nhi đã dần ổn định và có dấu hiệu phục hồi.

Cây Hồng Châu thuộc dạng cây dây leo, vỏ thân cây màu xanh nhạt, có gai nhọn, cứng, cây không leo cao và lan từng lùm rộng. Lá cây to gần bằng 2 ngón tay người lớn, màu xanh đậm. Quả tròn to tương đương quả trứng gà, vỏ nhẵn mượt, quả non vỏ màu xanh nhạt, khi quả chín vỏ có màu tím và hơi mềm; bên trong quả có lớp vỏ mầu hồng, mỗi quả có từ 4 - 6 hạt, các hạt có một lớp cùi màu trắng đục, nhiều nước và mềm bao bọc, bên trong cùi có một hạt to bằng hạt ngô có màu tím và hơi dẹt. Loại quả này thường chín vào tháng 7-8-9 hằng năm.

Sau buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế huyện Văn Bàn, lãnh đạo Sở Y tế đã thăm hỏi và động viên các bệnh nhi cùng người nhà bệnh nhi yên tâm tiếp tục điều trị.

Đồng thời lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo Bệnh viện huyện Văn Bàn cần bám sát phác đồ điều trị của tuyến trên, đặc biệt là phác đồ điều trị của Bệnh viện Nhi Trung ương để có kinh nghiệm xứ trí khi có các trường hợp tương tự xảy ra; về phía Trung tâm y tế cần phối hợp với các cơ quan, ban ngành tăng cường tuyên truyền về tình hình ngộ độc thực phẩm quả Hồng Châu nói riêng và ngộ độc các độc tố tự nhiên nói chung để phòng tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.

H. Anh