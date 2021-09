Đội QLTT số 3 – Cục QLTT tỉnh Sơn La vừa phối hợp Trạm kiểm dịch Lóng Luông và Công an huyện Vân Hồ kiểm tra, xử lý đối tượng vận chuyển trên 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối.

Hơn 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc ở Sơn La bốc mùi suýt đưa vào thị trường tiêu thụ

Vào trưa 16/9/2021, tại KM162 thuộc bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Sơn La), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy (Công an huyện Vân Hồ) và Trạm Kiểm dịch động vật Lóng Luông tiến hành khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H- 461.13 do ông Nguyễn Xuân Sự, sinh năm 1973, địa chỉ: Phú Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội điều khiển.

Tại thời điểm khám, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển trên 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối, (gồm 260kg lòng phèo bò, 708 kg da bò, 39 kg đầu bò).

Ông Sự khai nhận mua số hàng hóa trên ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với giá 11,7 triệu đồng, khi đang trên đường vận chuyển lên huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.

Qua làm việc, ông Nguyễn Xuân Sự đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, Đội QLTT số 3 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5.000.000 đồng về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo đúng quy định của pháp luật.

PV