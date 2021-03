Hai bệnh nhân nguy kịch nghi bị ngộ độc patê chay ở TP.HCM

Ca bệnh bị ngộ độc trước đó điều trị tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM.

Bệnh nhân là một phụ nữ 53 tuổi và một bé gái 16 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch và được hồi sức tích cực tại BV Nhân Dân 115 và BV Nhi Đồng 2.

Trước đó, một phụ nữ (là em gái và là mẹ của bệnh nhân đang điều trị tại BV Nhân Dân 115 và BV Nhi Đồng 2) đã tử vong tại BV Chợ Rẫy. Tất cả bệnh nhân này đều có cùng triệu chứng bệnh (nhược cơ, suy tuần hoàn, suy hô hấp,…) và trước đó đều cùng ăn patê chay.

Theo thông tin từ chồng và con trai của bệnh nhân nữ đang hồi sức tại BV Nhân Dân 115, vào trưa thứ Bảy ngày 20/3/2021, gia đình có nấu bún riêu chay tại một ngôi miếu (cách nhà khoảng 2 km, nhà ở số 245/1B An Thạnh, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho nhiều người cùng ăn, trong nguyên liệu thấy có 1 hộp patê chay đã bị phồng lên.

Hiện tại, BV Nhân Dân 115 và BV Nhi Đồng 2 đang hồi sức tích cực cho các bệnh nhân và đang chờ các bác sĩ của BV Bạch Mai đến hội chẩn và mang thuốc giải độc tố của vi khuẩn Clostridium Botulinum, tác nhân chính có trong pate chay gây ra ngộ độc. Theo Sở Y tế TP.HCM, dự kiến tối nay các bác sĩ từ BV Bạch Mai và thuốc giải độc sẽ đến BV Nhi Đồng 2 và BV Nhân Dân 115.

Hiện Ban An toàn vệ sinh thực phẩm đang khẩn trương xác minh, thu thập thông tin và xử lý theo quy định. Trong khi chờ xác định chính xác thông tin, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu người dân tạm ngưng việc sử dụng tất cả các sản phẩm có liên quan đến patê chay và chờ thông tin và thông báo mới nhất từ Ban An toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo, những ai đã cùng ăn patê chay với các bệnh nhân trên cần đến bệnh viện gần nhất để được theo dõi và điều trị.

Trước đó, vào tháng 9-10/2020, các cơ sở y tế trong cả nước cũng ghi nhận nhiều ca ngộ độc patê chay của nhãn hàng Minh Chay. Sau khi xác định nguyên nhân do độc tố botulinum trong patê Minh Chay gây ra, cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi sản phẩm này trên thị trường.

Độc tố trong thực phẩm nguy hiểm thế nào?

Độc tố botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh, tuy nhiên độc tố này nhanh chóng bị phá hủy khi nấu chín (do đó ngộ độc không xảy ra khi ăn thực phẩm mới nấu chin). Sau khi ăn, độc tố botulinum được hấp thu vào cơ thể, gắn chặt vào vào các dây thần kinh, gây liệt toàn bộ các cơ.

Biểu hiện của ngộ độc: sau khi ăn thường khoảng 12-36 giờ (có thể tới 1 tuần sau ăn), bệnh nhân biểu hiện liệt theo trình tự, bắt đầu từ vùng đầu, mặt và cổ (khó nuốt, đau họng, khó nói, khàn giọng, mắt không mở được, lan xuống hai tay (yếu tay), sau đó tới hai chân (yếu chân), liệt các cơ hô hấp (khò khè, ứ đọng đờm rãi ở họng, khó thở). Đặc điểm đặc trưng của liệt là liệt mềm, liệt đối xứng hai bên, lan bắt đầu từ vùng đầu xuống chân.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai cho biết, ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum là loại ngộ độc kinh điển trong y văn nhưng trên thực tế xảy ra không thường xuyên, yếu tố dịch tễ và các biểu hiện đặc trưng của bệnh thường khó khai thác nên việc chẩn đoán xác định rất khó khăn.

Ở Việt Nam hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu là giải độc tố botulinum. Khi xảy ra các ca ngộ độc trong vụ patê Minh Chay, Bộ Y tế mới bắt đầu nhận thuốc giải độc tố từ WHO.

Cũng theo bác sĩ Nguyên, nguyên nhân của loại ngộ độc này là xuất phát từ việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm ở dạng đóng gói kín (chai, lọ, lon, hộp, túi) không đảm bảo an toàn dẫn tới có một số loại vi khuẩn phát triển và sinh độc tố gây bệnh.

K.Chi