Đắk Lắk: 6 người ngộ độc nghi do ăn nấm rừng nấu cháo

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo xác minh, làm rõ vụ 6 người trong 1 gia đình bị ngộ độc nghi do ăn nấm rừng.

Trước đó, vào tối 12/6, gia đình ông Y Grek Ksơr (58 tuổi, trú tại buôn Bia, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo có nấu cháo bắp để ăn. Trong lúc nấu, gia đình ông Y Grek Ksơr đã lấy một ít nấm rừng nhổ được từ rẫy cho vào nấu chung. Sau khi ăn xong, cả 6 người trong gia đình xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn nghi do bị ngộ độc nấm.

Bác sĩ Trần Văn Tiết – Phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhiều người lầm tưởng nấm độc phải là nấm có màu sắc sặc sỡ nên thấy nấm trắng đã hái về ăn, nhưng không biết rằng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí, có những loại nấm, sâu bọ ăn không chết nhưng vẫn có thể gây độc với người.

Hay một số người cho gà, chó ăn thử nấm trước, sau 1-2 giờ mà động vật đó không chết hoặc không bị ngộ độc thì đó là nấm không độc. Cách thử này chỉ đúng với một số loại nấm độc có tác dụng nhanh và không gây chết người. Còn hầu hết nấm độc gây chết người có tác dụng chậm, từ 12 đến 24 giờ sau khi ăn mới xuất hiện triệu chứng đầu tiên.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đắk Lắk khuyến cáo hiện nay khu vực Tây Nguyên đang bắt đầu vào mùa mưa, nóng, độ ẩm cao, mùa thuận lợi cho các loại nấm phát triển và đây cũng là thời điểm thường xảy ra các vụ ngộ độc nấm. So với các loại ngộ độc khác thì ngộ độc nấm xảy ra ít hơn về số ca, nhưng tỷ lệ tử vong lại rất cao.

Vì vậy, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân chỉ sử dụng khi biết chắc chắn nấm ăn được; tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm màu trắng, nấm có đủ các phần của thể quả (mũ, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc) đặc biệt là những loại nấm có đầy đủ vòng cuống, bao gốc thường là nấm độc;

Không ăn thử nấm, dứt khoát loại bỏ nấm khi còn nghi ngờ; không hái nấm non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm cấu tạo khó nhận dạng nấm độc;

Nấm tươi ăn được mới hái nên nấu ăn ngay, nếu để ôi, dập nát có thể hình thành độc tố mới gây ngộ độc; không ăn nấm đã bị thối rữa, ôi thiu.

Đồng thời, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng đưa ra những biểu hiện khi ăn phải nấm độc: Khi ăn phải nấm độc, tuỳ theo loại nấm mà có các biểu hiện ngộ độc khác nhau. Sớm thường sau khi ăn 20 - 30 phút, bình thường xuất hiện sau 2 - 4 giờ và xuất hiện muộn sau khi ăn 20 giờ. Ngộ độc càng xuất hiện muộn thì càng khó điều trị và nguy cơ tử vong cao.

Theo đó, ngộ độc do ăn phải nấm độc thường có các biểu hiện chung như: Đau bụng dữ dội thành từng cơn, đi ngoài ra nhiều nước tanh, thối và có máu; buồn nôn, nôn ra thức ăn, có thể lẫn máu; toàn thân mệt mỏi, chân tay lạnh, khát nước, đôi khi nổi mẩn; hoa mắt, chóng mặt, da xanh tái; co giật, tăng tiết đờm rãi; đi tiểu ít hoặc không đi tiểu được; khó thở do co thắt phế quản, ứ máu ở phổi.

Nếu lỡ dùng phải nấm độc thì khi thấy có những triệu chứng như trên, người dân cần xử trí ngộ độc nấm: Ngay khi có triệu chứng ngộ độc nấm phải gây nôn, rồi chuyển đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế gần nhất để chữa trị kịp thời. Ví dụ như rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính sớm; Đưa cả những người cùng ăn nấm dù chưa có biểu hiện triệu chứng đến cơ sở y tế; Mang mẫu nấm còn lại hoặc thức ăn chế biến từ nấm còn lại mang tới cơ sở y tế để sơ bộ xác định loài nấm.

Các loại nấm độc kể cả sau khi đun nấu ở nhiệt độ 200 độ C, độc tố vẫn bền vững không bị phá hủy. Vì vậy, BS Tiết khuyến cáo, người dân chỉ nên ăn những loại nấm được nuôi trồng, đã biết chắc chắn chủng loại nấm, nguồn gốc nấm, bảo đảm ăn được mà không bị ngộ độc. Tuyệt đối không ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm màu trắng, nấm có đủ các phần của thể quả (như mũ, phiến, cuống, vòng cuống và bao gốc), đặc biệt, những loại nấm có đầy đủ vòng cuống, bao gốc thường là nấm độc.

