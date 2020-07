Cảnh báo kẹo dành cho quý ông có chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông báo Cơ quan Khoa học Y tế Singapore phát hiện sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power chứa tân dược chuyên điều trị chức năng tình dục ở nam giới.

Hiện sản phẩm này không được cấp phép tại Việt Nam. Trước đó, Cục ATTP cũng thông tin về việc nhận được thông tin Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) và Bộ Y tế Brunei thông báo về việc phát hiện các chất cấm có trong một số loại thực phẩm bán tại Singapore và Brunei...

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được Công văn số 720/QLD-ĐK ngày 26/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HAS) qua Hệ thống Giám sát hậu mại ASEAN (PMAS) đã thông báo cảnh báo người dân về sản phẩm thực phẩm (không phải thực phẩm bảo vệ sức khỏe) chứa tân dược.

Đây là sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power có thành phần ghi trên nhãn gồm: Creamer, Sugar, Instant Coffee Powder, Maca Powder, Catuaba Powder, Saw Palmetto, Tongkat Ali Extract, Superba Extract, Sky Fruit Extract; đóng dạng gói; Sản xuất bởi California Pure (Address: 1680 South Eliseo Drive, Suite 320 Greenbrae CA94904, USA) bị phát hiện chứa: tadalafil (129,07mg/gói).

Trên các mạng xã hội, website của Việt Nam xuất hiện các dòng quảng cáo giới thiệu loại “kẹo” đặc biệt dành cho nam giới này với lời quảng cáo gồm các thành phần thảo dược giúp tăng sức mạnh quý ông.

Trước đó, HSA và Bộ Y tế Brunei cũng thông báo về việc phát hiện các chất cấm có trong một số loại thực phẩm bán tại Singapore và Brunei. Cụ thể: Sản phẩm cà phê Al-Ambiak (Cafe Natural Herbs Coffee) chứa chất cấm desmethyl carbodenafil; sản phẩm Kopi Jantan Ali Macca chứa sildenafil; sản phẩm kẹo Berry Jaga chứa tadalafil; trà Freaky Fitz chứa sibutramine; sản phẩm Shen Qi Dan Bai Nian Cao Yao chứa chlorpheniramine, dexamethasone, diclofenac, frusemide; sản phẩm Ricalinu chứa dexamethasone, meloxicam, tramadol; sản phẩm Hickel Mass&Strength Sachet chứa tadalafil.

Ông Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết nắm bắt được thông tin, ngay lập tức Cục đã tiến hành rà soát nội bộ, kết quả cho thấy từ tháng 9/2014 đến nay, các sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại Cục Nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong khi đó, tadalafil là một tân dược, là một loại thuốc được sử dụng để điều trị các vấn đề về chức năng tình dục ở nam giới, là thuốc điều trị theo đơn.

Cảnh giác thần dược

Ông Nguyễn Thanh Phong cho rằng hiện nay trên mạng bán rất nhiều các sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo tăng cường sinh lý nam giới với những lời hoa mỹ như hàng xách tay, hàng nhập khẩu…

Cục An toàn thực phẩm đang đẩy mạnh thanh kiểm tra các sản phẩm an toàn thực phẩm đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo. Ông Phong cho biết người tiêu dùng tránh mua sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc, không qua kiểm soát quảng cáo và bán trên các trang web, mạng xã hội hoặc được tư vấn qua điện thoại. Các loại thực phẩm tăng cường sinh lý thời gian qua bị xử lý liên tục do quảng cáo thái quá và rất nhiều người tiêu dùng đã dính bẫy vì tin vào điều đó.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế rất cần sự phối hợp của các bộ, ngành để quản lý hiệu quả hơn. Năm 2020, Bộ Y tế tăng cường thanh kiểm tra, thường xuyên rà soát các nội dung quảng cáo. Khi phát hiện sai phạm sẽ đăng tải công khai và khuyến cáo để người tiêu dùng không mua những sản phẩm này.

Theo PGS Nguyễn Hữu Đức – nguyên giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, tadalafil là biệt dược được sử dụng để điều trị các vần đề về chức năng tình dục ở nam giới. Kết hợp với kích thích tình dục, tadalafil tác động bằng cách làm tăng lưu lượng máu đến dương vật giúp nam giới đạt và duy trì trạng thái cương cứng.

Tuy nhiên, khi thuốc có chứa biệt dược này cần phải được bác sĩ khám và kê đơn. Thuốc này có rất nhiều tác dụng phụ như gây khó thở, bệnh nhân có thể đổi thị lực hoặc đột ngột bị mất thị lực, ù tai hoặc đột ngột mất thính lực, đau ngực, nhịp tim bất thường thậm chí bị co giật (động kinh) ngất xỉu. Nếu sử dụng quá hàm lượng có thể dương vật cương cứng bị đau hoặc kéo dài 4 giờ hoặc lâu hơn.

PGS Đức cho biết tình trạng trộn tân dược vào thực phẩm chức năng dưới dạng đông dược khá phổ biến và rất khó kiểm soát vì để xét nghiệm tách chiết những biệt dược này không hề dễ dàng. Người sản xuất muốn biến sản phẩm của họ thành thần dược nên sẽ trộn ít tân dược để tác dụng nhanh hơn, người tiêu dùng tin hơn vì vậy đối với các sản phẩm hàng không rõ nguồn gốc, liên quan tới thực phẩm, thuốc người tiêu dùng phải hết sức cẩn trọng – PGS Đức khuyến cáo.

Khánh Chi