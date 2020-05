Bắc Ninh xây dựng kế hoạch an toàn thực phẩm tháng 4

Theo kế hoạch hoạt động, trong tháng 4, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiến hành tham mưu trình UBND tỉnh Dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020. Chỉ đạo triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Để làm tốt nhiệm vụ quản lý ATTP, Ban quản lý đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020 theo Quyết định số 134/QĐ-BNN- QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện quy chế phối hợp trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa sự cố về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; giám sát hoạt động quảng cáo qua hội nghị, hội thảo.

Ảnh minh họa

Trong công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn, thực hiện ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2020; Quyết định về việc thành lập đoàn mua mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và ban hành kế hoạch truyền thông năm 2020; Triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; xác nhận kiến thức; tiếp nhận hồ sơ công bố, tự công bố về an toàn thực phẩm... Qua đó, đã đạt được những kết quả trong công tác chuyên môn đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cụ thể, các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài được đẩy mạnh.

Trong tháng đã tiến hành xác nhận kiến thức cho 07 cơ sở với 190 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Thực hiện tiếp nhận 01 hồ sơ công bố, 09 hồ sơ tự công bố sản phẩm.Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 11 cơ sở.

Tuyến huyện, xã tiến hành cấp phát và treo băng zôn, khẩu hiệu (02 chiếc); tờ rơi, tờ gấp, tranh, áp phích (2030 tờ); phát thanh 50 tin bài/283 lần phát, đăng 06 tin bài trên báo viết. Tổ chức xác nhận kiến thức cho 48 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với 241 người tham gia. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định cho 17 cơ sở. Tiếp nhận 43 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP được chú trọng tăng cường và triển khai tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp... nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong tháng, Ban Quản lý ATTP thực hiện xử lý cơ sở sau thanh tra, kiểm tra là 07 cơ sở tuyến tỉnh (số cơ sở đạt yêu cầu 06 cơ sở, 01cơ sở bị xử phạt). Tiến hành kiểm tra được 85 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuyến huyện, xã (42 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 49,41 %; 43cơ sở vi phạm,chiếm 50,59%).

Toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo ATTP, nhất là trong tình hình mới theo chỉ đạo của các cấp, các ngành. Ban Quản lý ATTP tỉnh xây dựng kế hoạch và tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác ATTP tháng 5/2020.

Theo đó, trong tháng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp... nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 và kế hoạch thanh kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn huyện Quế Võ...

Công tác tham mưu, chỉ đạo được chú trọng; công tác phối hợp các Sở, Ban, ngành tiếp tục được triển khai trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các ngành. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm;giám sát hoạt động quảng cáo qua hội nghị, hội thảo...

Khánh Chi