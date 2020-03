Chủ tịch Hà Nội khuyên con trai học ở Mỹ không về nước, ở yên trong nhà

Đề xuất dừng điều chuyển phạm nhân giữa các trại tạm giam

Cũng tại buổi họp, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết Công an Thành phố đã tiến hành dừng thăm, gặp phạm nhân để hạn chế lây lan dịch bệnh. Công an Thành phố cũng đề xuất Bộ Công an tạm dừng điều chuyển phạm nhân giữa các trại tạm giam và điều chuyển phạm nhân từ trại tạm giam và trại thi hành án (trừ trường hợp bắt buộc theo yêu cầu quy định của pháp luật). Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm cung cấp vào trại tạm giam và nhà tạm giữ.