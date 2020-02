Chủ tịch Hà Nội: Cuối tuần này sẽ quyết định thời gian học sinh quay lại trường

Đối với việc cho học sinh quay trở lại trường học, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ở những nước ngoài Trung Quốc đều chưa ghi nhận có ổ dịch nào phát sinh từ trường học.

Tỷ lệ lây nhiễm đối với trẻ em, cụ thể trẻ từ 1- 10 tuổi chiếm 1%, từ 10 – 20 tuổi chiếm 2%, nhưng đều ở thể nhẹ. Những nước ngoài Trung Quốc chỉ có 2 trường hợp là học sinh Nhật Bản bị lây nhiễm nhưng không phải từ trường học mà từ môi trường công cộng.

“Đến giờ phút này, Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm chéo, chưa ghi nhận trường hợp mắc. Nếu trong trường hợp quyết định đi học lại từ ngày 2/3, Hà Nội đã có 6 lần vệ sinh trang thiết bị trường học.

Môi trường trường học là sạch sẽ và an toàn, không phải quá nguy hiểm. Do đó, nghỉ học hay không nghỉ học cuối tuần này sẽ quyết định với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho HSSV khi đến trường và có sự đánh giá của các chuyên gia dịch tễ học, dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế”, ông Chung nói.

Một lần nữa, người đứng đầu chính quyền Thành phố nhấn mạnh, sẽ “tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đến khi đảm bảo đủ điều kiện an toàn tuyệt đối, và thời gian sẽ quyết định cuối tuần này”.

Đối với các ý kiến của các địa phương về việc thiếu nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt cho học sinh tại các lớp học, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết trước mắt giao hiệu trưởng các trường vận động phụ huynh học sinh cho mượn tạm. Sở Y tế sẽ là cơ quan đầu mối liên hệ mua các sản phẩm chính hãng.

diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp. Phải kịp thời phát hiện và tổ chức các biện pháp phát hiện cách ly.

N. Huyền