Chú rể sơn nhà cho cháu, rồi thừa cơ trộm hơn 1 tỷ đồng đã bị bắt

Trước đó, ngày 11/2, Công an quận Hoàng Mai nhận được trình báo của chị Hoàng (cư trú tại 1 căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Hoàng Mai), về việc gia đình bị kẻ gian “khoắng” số tiền, vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo tường trình của gia đình, khi từ quê ở Thái Nguyên về Hà Nội tổ chức lễ tân gia căn hộ cao cấp ở địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, đến khoảng 19h ngày 11/2, chị Hoàng mở két sắt thì tá hỏa nhận thấy toàn bộ số tiền, vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng đã biến mất.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan Công an quận Hoàng Mai đã tập trung điều tra, sàng lọc những mối quan hệ của chị Hoàng, đặc biệt những người đã xuất hiện ở căn hộ thời gian gần đây.

Tường trình của chị Hoàng cho thấy, khoảng cuối năm 2019, chị mua căn hộ cao cấp ở quận Hoàng Mai, sau đó nhờ người chú rể là Ngô Văn Vũ đến sơn, sửa lại nhà. Từ ngày 8- 11/2, chị Hoàng về Thái Nguyên và không biết thời gian xảy ra vụ trộm vào lúc nào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai đã bắt tạm giam Vũ và khai thác thông tin. Sau một thời gian quanh co chối cãi, Vũ đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, thời gian sửa nhà cho chị Hoàng, Vũ được biết khu nhà có hệ thống camera giám sát nên đã vô hiệu hóa nó; đồng thời chuẩn bị sẵn phương tiện, công cụ gây án và lên cả phương án đối phó khá kín kẽ trong tình huống bị bắt.

Khoảng 8h30’ ngày 11/2, Vũ rời nhà, mang theo chiếc máy cắt cầm tay. Trên đường đi, Vũ mua khẩu trang, áo khoác và một chiếc quần để thay... rồi gửi xe máy ở 1 bệnh viện tại địa bàn Phổ Yên.

Sau đó, Vũ thuê taxi di chuyển về Hà Nội để tránh bị phát hiện. Khi đến gần khu căn hộ cao cấp của chị Hoàng, Vũ tiếp tục đi Grab đến trước sảnh tòa nhà để tìm đường lên căn hộ.

Vốn đã từng ra vào nhà chị Hoàng, nên khi lên được phía trên Vũ đã dễ dàng mở được khóa cửa, vào trong lục lọi tài sản. Với chiếc két sắt đựng tiền, vàng hắn đã biết rõ, Vũ cũng dễ dàng vô hiệu hóa và mở được trong giây lát bằng máy cắt cầm tay.

Đáng chú ý, trong quá trình trộm cắp cho đến khi quay về lại Thái Nguyên, Vũ vẫn ung dung tới nhà bố đẻ ở huyện Đại Từ “chơi”. Liều lĩnh hơn, Vũ vẫn “diện” quần áo, khẩu trang mới mua dùng khi trộm cắp và chỉ phi tang chúng xuống sông trước khi về nhà.

Về số tài sản trộm cắp, sau khi lấy được Vũ cất dưới nền nhà rồi cùng vợ về lại Hà Nội. Hắn cùng vợ đến nhà chị Hoàng mừng tân gia như không có chuyện gì xảy ra và nghĩ rằng sẽ không ai có thể biết được việc làm của y.

Theo Công an quận Hoàng Mai, lời khai của Vũ khá trùng khớp với hoàn cảnh do y tự chuốc lấy. Cụ thể do đang thua cờ bạc và nợ số tiền lên tới 200 triệu đồng, nên Vũ đã đánh liều lên kế hoạch trộm cắp nhằm có tiền trả nợ.

