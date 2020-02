Chồng ngoại tình để lại ‘hậu quả’ còn trách vợ không biết giữ gia đình

Cuối tuần vừa rồi, chồng tôi trở về nhà trong bộ dạng say khướt. Anh cầu xin tôi tha thứ về vụ việc mà anh đã gây ra. Đó là việc chồng tôi lỡ làm cho một cô gái khác có thai - trong khi anh đã có vợ và con.



Chúng tôi lấy nhau cách đây 7 năm. Cưới nhau chưa được bao lâu, tôi đã biết mình sai lầm. Sau khi tôi sinh con đầu lòng, anh bỏ bê gia đình. Ngoài công việc kinh doanh, thời gian còn lại anh dành để bia rượu, đi chơi cùng bạn bè.



Không chỉ đi nhậu thông thường, vài lần tôi còn bắt gặp hình ảnh anh đi hát karaoke, ôm eo các cô gái trên Facebook của bạn anh.



Khi tôi trách móc, anh bảo tôi là ‘phụ nữ không làm ra tiền thì hãy yên phận mà nuôi con’. Gia đình chồng tôi cưng chiều con cháu, không ai khuyên bảo anh giúp tôi.

Vừa nuôi con nhỏ vừa gặp cảnh chồng vô tâm, lăng nhăng, tôi vô cùng mệt mỏi. Nhưng rồi nhờ có con, tôi cũng vượt qua được.



Sau khi con lớn, tôi xin đi làm thì anh không cho. Anh yêu cầu tôi ở nhà chăm con và đi chợ, nấu cơm phục vụ anh và nhà chồng. Thú thực điểm duy nhất khiến tôi hài lòng là anh không để mẹ con tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.



Tôi nghĩ mình cứ an phận như vậy mà nuôi con khôn lớn. Bởi nếu bây giờ làm căng, đòi ly hôn, tôi phải ra đường với hai bàn tay trắng. Quan trọng hơn, tôi khó giành được quyền nuôi con khi không có việc làm, không nhà cửa.



Vì vậy, tần suất anh vắng nhà nhiều hơn cũng không khiến tôi phẫn uất như trước. Tôi cam chịu ngày ngày đưa đón con đi học, về nhà dọn dẹp, nấu nướng cho cả nhà chồng.



Ấy vậy mà 'cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng', anh về thông báo với tôi một tin động trời. Cô gái anh quen nơi quán hát đã có thai. Cô ta nằng nặc khẳng định đó là con anh.



Anh cho rằng, cô ta cố tình cài bẫy anh.



Khi cô ta làm xét nghiệp ADN bào thai, kết quả chính xác là con anh thì anh lại khẳng định, không yêu thương gì ‘chỉ là qua đường’ nhưng không may để lại ‘hậu quả’.



Dù anh có chối bỏ, người phụ nữ kia vẫn tạo áp lực, yêu cầu anh có trách nhiệm với cái thai trong bụng.



Trong lúc tôi chán ngán, đau khổ, gia đình chồng tôi không hề an ủi còn khuyên tôi ‘đàn ông năm thê bảy thiếp’ phải biết nín nhịn để giữ chồng.



Đồng thời, gia đình chồng tôi đưa giải pháp nên để cô gái kia sinh con ra, họ sẽ có trách nhiệm lo cho hai mẹ con. Họ lý giải, nhà chồng ít con, ít cháu nay có thêm người là điều may mắn.



Mẹ chồng còn khuyên tôi nên vui vẻ, chấp nhận việc chồng có thêm con riêng ở ngoài bởi bà sẽ đảm bảo tôi vẫn là vợ hợp pháp duy nhất.



Tôi nghe những lời nói đó mà thấy chua chát trong lòng. Nếu gia đình chồng dung túng cho thói trăng hoa ấy, sau này không biết chồng tôi sẽ dắt thêm bao đứa trẻ về nhà? Con tôi lớn lên trong ngôi nhà có bố như vậy nhân cách cháu liệu có bị ảnh hưởng?



Cuối cùng, tôi đưa con về ngoại để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vài hôm. Chồng tôi thấy vợ như vậy, không một chút hối lỗi, anh quay ra trách móc tôi. Anh nói tôi là vợ mà không biết nhẫn nhịn để giữ chồng.



Lúc chồng bị người ta ‘chơi xấu’ không chung lưng giúp đỡ mà quay ra làm khó chồng và 'vì cô vụng dại như vậy tôi mới đi ra ngoài 'bóc bánh trả tiền''.



Anh còn nặng nề đe dọa, nếu tôi không đem con trở về nhà chồng thì đừng trách anh bạc tình. Xin độc giả cho tôi lời khuyên, tôi thực sự quá mệt mỏi.

Độc giả giấu tên