Chồng hay so sánh tôi với vợ cũ

Lúc đến với chồng, tôi chưa trải qua mối tình nào còn chồng tôi thì đã một lần đổ vỡ. Vẻ từng trải của anh khiến tôi mê mệt, bất chấp lời khuyên của bố mẹ.

Mẹ tôi khuyên phải tìm hiểu kỹ lý do vì sao họ chia tay, chứ không phải tự dưng đang tốt đẹp mà họ bỏ nhau. Dù xã hội bây giờ không quá nặng nề chuyện ly hôn, nhưng tìm hiểu kỹ để có quyết định sáng suốt.

Lúc ấy, tôi như ăn phải bùa mê của anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh nên lời mẹ tôi không mấy quan tâm. Nhưng khi cưới nhau về, tôi mới thấy thấm thía. Chồng tôi thể hiện khác hẳn những gì lúc anh yêu, khiến tôi khá hụt hẫng.

Chồng tôi tính bảo thủ và gia trưởng, gần như mọi việc trong nhà là phải do người phụ nữ lo liệu. Kể cả khi tôi bụng bầu vượt mặt mà vẫn phải làm hết các việc từ lau nhà đến cơm nước, giặt giũ. Nếu chồng tôi bận bịu thì đi một nhẽ, đằng này anh ấy ngồi xem ti vi hoặc nghe nhạc.



Tôi đã có lần đề xuất chồng hỗ trợ vợ việc nhà thì anh ấy nói, tôi quá so đo với chồng, việc của phụ nữ mà để đàn ông làm, mọi người nhìn thấy còn ra gì. Nếu tôi nói gì thêm thì vợ chồng lại cãi cọ, anh ấy nói tôi không bằng người vợ cũ, tiếc vì chia tay cô ấy. Tôi thực sự tủi thân mỗi lần nghe chồng nói thế. Anh ấy có thể nói gì cũng được, hay không giúp tôi việc nhà nhưng so sánh như thế này tôi cảm thấy bị xúc phạm.



Lúc vợ chồng vui vẻ, tôi góp ý thì chồng hứa sẽ không như vậy nữa nhưng mỗi lần có chuyện hay tôi làm việc gì mà chồng không ưng ý là anh ấy lại mang vợ cũ ra so sánh. Anh ấy nói nhiều đến nỗi có lúc tôi tự hỏi, vợ cũ tốt đẹp thế sao anh ấy lại ly hôn, hay chồng tôi là người chẳng ra gì?

My Lan/VOV.VN