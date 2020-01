Chiếm đoạt 2,8 tỷ rồi trốn nã 2 năm, gã trai về đầu thú ngày cận Tết

Công an tỉnh Quảng Ninh hôm qua cho biết, ngày 14/1, sau gần 2 năm lẩn trốn, Nguyễn Hà Giang (SN 1988, trú phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) đã đến đầu thú và khai nhận về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, ngày 14/4/2018, ông Đặng Vinh Quang, Giám đốc công ty cổ phần trực tuyến Đăng Quang đóng tại Long Biên, Hà Nội có đơn tố giác nhân viên Giang về hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa của công ty, với trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định năm 2018, lợi dụng chức vụ là cửa hàng trưởng chi nhánh, Giang đã chiếm đoạt tài sản của công ty đem bán.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang về hành vi tham ô tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Giang không hợp tác, trốn tránh, đối phó với cơ quan công an, sau đó trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã Giang về hành vi tham ô tài sản.

Phạm Công