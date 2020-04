Tại Hội nghị giao ban báo chí quý II và thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bình Dương chiều 3/7, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an sẽ xử lý nghiêm, không bao che người vi phạm trong vụ tai nạn giao thông do Thiếu úy Phạm Hoài Ân gây ra.