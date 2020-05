Do say rượu và cãi nhau với vợ, ông Hòa đã gọi điện báo tin giả đến nhiều số máy như 113, 114 và 115 bịa chuyện cháy nhà, bị đánh, bị thương. Sau khi xác định những tin ông Hòa báo hoàn toàn bịa đặt, công an đã quyết định xử phạt người này số tiền 3,5 triệu đồng.