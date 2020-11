Bé gái tử vong bất thường sau khi tiêm vắc xin tại Nghệ An icon

Sau khi tiêm vắc xinComBE Five về hơn 1 ngày, một cháu bé ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bất ngờ có biểu hiện co giật, tím tái, sau đó đã tử vong.