Cập nhật kết quả trận Pháp vs Đan Mạch bảng D bóng đá World Cup 2022 ngày 26/11

Lúc 20h00 ngày 26/11 trận đấu giữa hai đội tuyển Ba Lan vs Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ bảng C World Cup 2022 diễn ra trên sân Education City. Cập nhật kết quả trận Ba Lan vs Ả Rập Xê Út bên dưới: